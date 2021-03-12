За неделю с 2 по 9 марта потребительские цены выросли на 0.2% н/н пятую неделю подряд. Среднесуточный прирост цен с начала месяца достиг 0.026% д/д, а годовая оценка инфляции приблизилась к 5.8% г/г, опережая прогнозы.

По данным Росстата за этот период наибольший вклад в рост цен внесла продуктовая инфляция. Как и неделю назад, в лидерах роста курица (+1.7% н/н), яйца (+0.9% н/н) и мясо и рыба (+0.3%/+0.4% н/н), а причина неизменна – рост издержек производителей.

В ближайшие пару недель инфляция преодолеет пиковое значение, однако вопросом остается конкретный уровень (5.7%/5.8%/5.9% г/г) и темп разворота в начале апреля. По нашим текущим предпосылкам уже в первые недели апреля инфляция может вернуться ниже 5.0% г/г. Тем не менее, важным аргументом остается сезонно-сглаженный темп инфляции, и здесь сохраняется неопределенность в связи с довольно быстрым восстановлением экономической активности после снятия карантинных ограничений. Это обстоятельство нашло отражение во вчерашнем интервью Э. Набиуллиной газете «Известия» — очевидно, регулятор обеспокоен ходом вещей и готов рассматривать вопрос о повышении ключевой ставки на заседании в апреле, или даже в марте.



