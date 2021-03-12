Всю прошедшую неделю нефть росла в цене, закрепившись в конечном итоге на уровне чуть ниже 70 долларов за баррель. На этом фоне рубль показал незначительное укрепление, но в целом повышательный тренд, начавшийся в ноябре прошлого года, продолжается.

В результате укрепления рубля к доллару и евро, доллар опустился к нижней границе валютного коридора, приблизившись к отметке в 73 рубля. Евро показал более существенное снижение к рублю. Повлияло несколько факторов: укрепление доллара к европейской валюте и новости о новых локдаунах в Европе.

Но в целом новости о снижении уровня заболеваемости коронавирусом в большинстве стран и роста экономической активности подстегивают рост цен на нефть, и мы пока не прогнозируем ее снижение.

Инфляция опережает прогнозы ЦБ, но есть существенная надежда на сохранение темпов ее роста, аналогичному уровню апреля-мая прошлого года. Пока ЦБ РФ не спешит с повышением ставок.

На рынке облигаций, несмотря на небольшой рост цен на прошлой неделе, доходность по длинным бондам приблизились к 7% годовых, по коротким облигациям на уровне 5,60% для «трехлетних» облигаций и 4,7% для облигаций со сроком погашения в 2021 году. Таким образом, рынок говорит о том, что ключевая ставка должна быть выше.

На следующей неделе мы не ожидаем существенного изменения от текущих уровней валютных курсов. Курс рубля к доллару на следующей неделе ожидается в диапазоне 73-74 руб./долл. Курс евро: 87,5-88,5 руб./евро.