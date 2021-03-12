В последние дни очень много разговоров о стимулирующем пакете Байдена, о том, что он вызовет новую волну роста на рынке. С легкой руки эксперта из одного известного банка инвесторы начали считать, сколько денег американцы потратят на покупку акций.

Понятно, что рынок сразу начал отыгрывать возможный приток этих жареных денег: всплывать начал весь шлак, типа Gamestop, в индексе Russell2000, который затащили на исторический максимум. Однако уже утром в пятницу началось жесткое похмелье.

Доходность по американским госбумагам резко пошла вверх, 10-летние трежерис торгуются с доходностью 1.6%. Стали снижаться фьючерсы на американские индексы.

Очевидно, что расходная часть американского бюджета будет генерировать инфляцию, увеличивать предложение на рынке госдолга, следовательно снижать цены, доходность по 10ке устремится выше 2%. Боюсь, что инвесторы, которые клюнули на байденовское стимулирование уже скоро будут сильно разочарованы.