"Газпром" обладает среднесрочным потенциалом повышения
В лидерах роста к середине сессии были акции ТМК (+26,17%) и гдр TCS Group (+7,06%). В лидерах снижения находились бумаги М. Видео (-3,94%) и акции Полиметалла (-2,50%). Акции Газпрома подешевели менее чем на 0,1%.
Акции ТМК в пятницу взлетели после объявления о дивидендах за 2020 год в размере 9,67 рубля на акцию.
Расписки TCS Group восстанавливались после просадки накануне, вызванной новостями о приостановке выплаты дивидендов в текущем году. Тем не менее инвесторов воодушевляет стратегия развития группы и ожидаемый обратный выкуп расписок.
С технической точки зрения акции Газпрома уже несколько месяцев продолжают повышение и расположены у максимумов с февраля 2020 года. Бумаги среднесрочно смотрятся достаточно уверенно и, судя по полосам Боллинджера недельного графика, обладают потенциалом роста как минимум в район долгосрочного сопротивления 246,50 руб. При коррекционном настрое есть риски просадки к 227 руб и 216 руб, но среднесрочные перспективы можно считать положительными выше 205,50 руб.
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