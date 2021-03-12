Рубль держит удар сильного доллара за счёт дорогой нефти
Рубль слабел против американской валюты, но укреплялся против евро, что отражало общую ситуацию на Forex. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5100 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,32% на день, 4,38% на неделю и 4,68% на месяц. В целом рубль неплохо держит удар за счёт дорогой нефти. Валюты Австралии и новой Зеландии теряют до 0,6% и 0,75% относительно доллара США. Евро также отступает на 0,55% против американца. Индекс доллара подрастает на 0,55% и торгуется выше 91,90 пункта. Основное влияние на валютный рынок оказывают проблемы с вакцинацией в Евросоюзе и планы демократов США продолжить расширение заимствований на решение своих экономических задач. Естественно, что срыв вакцинации в Евросоюзе означает более длительный и мучительный выход из коронавирусного кризиса. Если же говорить об американских планах, то заявления о безразличии к бюджетному дефициту и размеру национального долга провоцируют капитал к требованиям более высокой доходности по облигациям. В этом отношении у рубля отсутствуют как риски срыва вакцинации, так и бюджетные проблемы, хотя негативные ожидания по экономике Европы непосредственно касаются российского экспорта. В любом случае, слабеть рублю особо некуда, а укрепляться не позволяет отсутствие прямого инвестиционного интереса из-за наличия отрицательной доходности.
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