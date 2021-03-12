После некоторого ослабления курса рубля в начале марта на текущей укороченной неделе российская валюта сумела в значительной степени отыграть потери и существенно укрепиться.

Курс доллара упал почти на рубль или примерно 1,3%. К евро рубль укрепился также примерно на 1,2%, протестировав уровни середины сентября прошлого года. Укреплению российской валюты способствовали ряд факторов. Ослабление курса евро к доллару усилилось после заседания совета управляющих ЕЦБ в четверг. Регулятор выразил готовность усилить покупки активов в рамках экстренной программы выкупа активов PEPP. Кроме того, глава ЕЦБ допустила роста инфляции до 2% к концу года и ожидает снижения ВВП региона в 1 кв. Курс евро к доллару упал до минимального уровня с конца ноября.

Другим важным фактором продолжает оставаться позитивная ситуация на рынке нефти. Помимо решения ОПЕК поддержку рынку оказал последний месячный отчет организации. В нем был повышен прогноз роста спроса на «черное золото» на этот год на 100 тыс. барр. по сравнению с февральскими оценками и дана высокая оценка степени соблюдения дисциплины по соблюдению соглашения. На этом фоне цены на нефть смеси Brent преодолевали отметку в 70 долл., чего не наблюдалось с января 2020г.

На этом фоне цена нефти смеси Brent в переводе на рубли по курсу с начала марта находится выше 5 тыс. руб. за барр. Период столь высоких рублевых цен за последние десять лет были на рынке в августе-октябре 2018г. Факторами поддержки российского рубля также можно назвать продолжение притока средств иностранных инвесторов в российские ценные бумаги и некоторое ослабление санкционных рисков, тема которых временно ушла на второй план. На следующей неделе рубль может продолжить укрепление в случае стабилизации цен на нефть на текущих уровнях.