На уходящей неделе фондовые индексы торговались повышением. С начала недели индекс Мосбиржи повысился на 2,32%, до 3529,68 пунктов, индекс РТС — на 3,97%, до 1511,19 пунктов. Их росту способствовали укрепление рубля, дальнейшее повышение нефтяных котировок, а также одобрение Палатой представителей Конгресса США нового пакета мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн.

На неделе пара доллар/рубль снижалась до 73,18 руб. Цена на нефть марки Brent после падения до $66,48 восстановилась до $69,81. Динамику всех активов на текущей неделе определяла доходность 10-летних казначейских облигаций США.

Аппетит к риску повысился в среду (10 марта) после публикации инфляционного отчета в США за февраль. Показатели совпали с ожиданиями ряда экспертов, что ослабило опасения в отношении усиления инфляционных рисков. Доходность 10-ти летних облигаций США упала на 0,56%, до 1,519% годовых. В четверг доходность снижалась до 1,475% годовых. Казалось бы, что рынки успокоились и к концу недели доходность вновь подскочила до 1,604%, остановив падение доллара США и повышение фондовых индексов.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи сдвинул максимум на 3529,68 пунктов. Цена на Brent вернулась к уровню 70 долларов за баррель. По нефти ожидается продолжение роста до 73 долларов за баррель. Нефтяной рынок простимулирует укрепление рубля и акции нефтяных компаний, что позитивно скажется на индексах. Консолидация, которая длится с 12 января, находится в завершающей фазе. Ближайшая цель 3667 пунктов.

Индекс РТС

Индекс РТС обновил максимум на 1511,64 пунктов. Техническая картина благоприятная для продолжения роста до 1565 пунктов. Для уверенного продвижения вверх необходимо укрепление рубля до 72,50 руб. и повышение цены на Brent до $72,00 как минимум.

Ключевым событием недели для всех рынков выступит заседание FOMC и пресс- конференция Дж. Пауэлла. Судя по последнему значению индекса доходности 10-ти летних облигаций (1,61%), участники рынка не верят ФРС США, что регулятор оставит политику неизменной из-за повышения инфляции. Пауэллу придется второй раз объяснить участникам рынка, как ЦБ возьмет под контроль доходность долгосрочных облигаций, в случае усиления продаж.

Доллар/рубль

В пятницу рубль растерял прибыль за четверг из-за укрепления доллара по всему рынку Форекс. Общий настрой участников рынка остается на стороне рубля. Баррель нефти стоит дороже $69. На следующей неделе у продавцов доллара будет благоприятное время для понижения курса до 72,50 руб. При снижении доллара к другим валютам, а также ралли по нефти цель можно понизить до 72 руб.

Евро/рубль

Позиции евро на мировом валютном рынке слабые из-за роста доходности 10-ти летних облигаций в США, а также затяжного локдауна в ряде европейских стран. Если евро с долларом останется под давлением, рублю будет проще отыгрывать потери. На горизонте маячит уровень 86,40 руб. Если продавцы его проскочат каким-то чудом, курс евро двинется к следующей поддирке 85,30 руб.