25 февраля Мосбиржа отчиталась, что число частных инвесторов с брокерскими счетами достигло 10 млн. За прошлый год оно выросло на 5 млн — это больше, чем за все предыдущие годы. И в 2021 году рост продолжился — еще 1,2 млн чел. пришли на биржу. И это не единственная биржа в стране…

Вложения частных инвесторов за 2020 год в акции составили 301 млрд руб., в облигации — 617 млрд руб. В сумме — без малого триллион.

Долго, очень долго правительство всячески стимулировало интерес россиян к инвестированию непосредственно в фондовый рынок вместо банковских депозитов.

Главным стимулом, повернувшим людей к бирже, все же стали падение процентной ставки по депозитам (вслед за «коронавирусным» снижением ключевой ставки ЦБР) и новы налог на банковские депозиты.

Средневзвешенные ставки по вкладам до 1 года в декабре 2020 составили всего 3,36% (снизились за год с 4,65%). Это существенно меньше инфляции — 4,9%. Держать деньги на депозите стало равносильно тому, чтобы терять их.

В то же время фондовый рынок предоставляет широкие возможности. Доходность гособлигаций практически весь год держалась выше 6%, а корпоративных — еще выше. Индекс Мосбиржи (акции) вырос на 8%. Обогнав инфляцию. Если инвестировать через индивидуальные инвестиционные счета — плюсом можно получить налоговый вычет в 13% (с определенными ограничениями). А ведь еще можно было инвестировать в иностранные акции за рубли — это даст доход и на курсовой разнице (при падении рубля) и позволит поймать настоящий хайп: индекс Nasdaq вырос за год более, чем на 40%, а акции Tesla – почти в 10 раз.

Понятно, почему люди проявили повышенный интерес к биржевой торговле. Но у этого интереса есть и обратная сторона. Повышенная доходность — это повышенные риски. А с учетом того, что у подавляющего большинства российских частных инвесторов нет опыта работы на фондовом рынке и они слабо разбираются в его тонкостях и опасностях — эти риски становятся еще выше. И этим иногда пользуются брокеры, предоставляющие свои услуги.

Российский финансовый регулятор обеспокоен этой проблемой. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорит, что по мониторингу ЦБ в 50% случаев выявлены нарушения по раскрытию информации о финансовых инструментах. Поэтому в Госдуме подготовлен законопроект, который должен смягчить эти проблемы.

Законопроект предполагает приближение сроков тестирования инвесторов для разделения их на квалифицированных и неквалифицированных (с 1 октября 2021, на полгода раньше предусмотренного сейчас срока). Использование заемных средств и сложных финансовых продуктов будет в полной мере доступно только квалифицированным инвесторам.

Законопроект дает ЦБ право устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении с ним договора. А также ограничивать заключение договоров, не дающих такой информации или дающих ее неверно. Более того, если такие договора были заключены, Банк России сможет обязывать финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами.

Однако, нельзя научиться плавать в бассейне, в котором нет воды. Люди никогда не научатся инвестировать и взвешивать доходность/риск, если не будут чувствовать свои ошибки на своем кармане. Поэтому и неквалифицированным инвесторам можно будет покупать сложные финансовые инструменты, но с ограничением по сумме — до 100.000 рублей.

Важно идти не путем запретов, а путем разъяснений рисков. Иначе будет как с азартными играми или форексом, которые запрещены или очень сильно зарегулированы в нашей стране, но интересующимся людям совсем несложно использовать для игры на этих площадках зарубежные сайты. Терять финансовый поток, отдавать его иностранным брокерам было бы совсем неправильной политикой.

Сейчас правильно поддержать людей в их стремлении выйти на фондовый рынок и не дать разочароваться в нем тем, кто уже вышел. Россия все еще в самом начале этого процесса. Ведь что такое 10 млн частных инвесторов? Всего лишь 7% населения нашей страны. В США, например, в финансовые рынки инвестируют более половины населения. И делают это многие десятилетия. У нас впереди еще долгий путь развития и важно найти баланс, как защитить частного инвестора, но в то же время стимулировать его интерес и вовлечение все большего числа россиян в фондовый рынок.