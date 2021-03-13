Банковским вкладчиком теперь быть невыгодно, ставки по депозитам неумолимо опускаются вниз. Розничные клиенты устремились на рынок инвестиций — рекордных 8,8 млн. достигло количество частных брокерских счетов на Московской бирже, в 2020 году туда пришло больше новых инвесторов, чем совокупно за все предыдущие годы. Но все ли эти люди обладают достаточными знаниями для безопасного инвестирования?

Любая инвестиция связана с риском — это первое, что должен знать каждый инвестор.

Чем выше заявленная доходность, тем выше риск возможных убытков. Поэтому важно правильно оценить их размер и значимость для исполнения ваших жизненных целей. Ведь, например, накопить на пенсию в течении 30 лет или оплатить образование ребенка через 10 лет, или купить квартиру через 5 лет — это различные финансовые задачи, требующие различного подхода к накоплению капитала для их решения, и соответственно, к размеру возможного риска потери такого капитала. Праздник на российском рынке удался, банкет продолжается

Инвестору также важно понимать свою склонность к риску, то есть сколько он в принципе готов потерять — 5%, 20%, а может быть, и все 100% вложенного капитала, если есть шанс получить доход, выраженный в двузначном проценте. Если готовность к потерям низкая, то и риски должны быть низкие, соответственно, и потенциальная доходность также будет невысокая, скорее всего, выраженная однозначным числом.

Осознав неразрывность пары «риск-доходность», инвестору стоит вспомнить известную русскую пословицу: «Не клади все яйца в одну корзину», которая означает по сути диверсификацию, то есть распределение капитала по разным инвестиционным инструментам, валютам, классам активов.

«Не вкладывай деньги в слепую», — еще одно важное правило успешных инвестиций. Иными словами, инвестору важно хорошо изучить продукт — знать разницу между разновидностями инвестиционных инструментов — акциями, облигациями, паями фондов. Какие преимущества и недостатки имеет каждый из них? Эмитенты из разных отраслей по-разному реагируют на кризисы, поэтому даже внутри каждого инструмента имеются различия. Так акции могут быть дивидендными или акциями роста их стоимости, паи бывают биржевых фондов или фондов коммерческой недвижимости, а облигации — государственные, инвестиционного качества или даже «мусорные».

В идеале инвестор должен разбираться в том, какие индикаторы той или иной ценной бумаги следует сравнивать между собой, прежде чем принять окончательное решение об инвестировании. Важно понимать, как на эти индикаторы влияет состояние рынка и экономической среды, помня о том, что одинаковые на первый взгляд бумаги могут нести различный риск.

Выработать собственную инвестиционную стратегию, основанную на жизненных планах и собственном профиле риска, — задача номер один каждого частного инвестора перед тем как начать инвестировать.

Как же получить все эти знания? Спектр возможностей достаточно широк — начиная от образовательных разделов на сайтах инвестиционных компаний и платформ вплоть до специальной литературы для начинающих инвесторов, блогов и комментариев профессионалов, а также образовательных курсов.

Первое, что необходимо сделать — изучить все доступные материалы брокера, через которого вы планируете инвестировать на бирже. Все ведущие брокеры осуществляют образовательную функцию среди своих клиентов, предоставляя им информацию об основах инвестирования.

Сложнее определиться с выбором авторов и образовательных курсов. Здесь возможны несколько рекомендаций.

Во-первых, стоит избегать образовательных предложений, которые сопровождают свои материалы картинками с миллионными заработками и многозначными процентами доходности. Очень велика вероятность, что они окажутся мошенниками.

Во-вторых, обращайте внимание на профессиональных авторов, которые обычно выступают от лица известной финансовой компании — чем известнее компания, тем лучше. Они никогда не позволяют себе давать публичные инвестиционные рекомендации, четко разграничивая информацию о рынке и прямую рекламу конкретных инвестиционных продуктов.

В-третьих, выбирайте образовательные курсы от крупных участников финансовых рынков — бирж, аккредитованных Банком России СРО или организаций, которые принимают профессиональные экзамены. Бесплатные курсы предоставляют более скромные знания, но и эта информацию будет полезной. Важно помнить, что бесплатные курсы нужно особенно тщательно выбирать, поскольку зачатую они являются скорее рекламными, чем образовательными мероприятиями.

Ключевая рекомендация — больше читать и лучше всего книги, пусть и для начинающих инвесторов.