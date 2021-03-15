Европейские фондовые рынки преимущественно выросли, но осторожность инвесторов вновь вызвал рост доходности казначейских облигаций. По итогам недели общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 увеличился на 3,5%. Европейские индексы продемонстрировали положительную динамику за неделю: британский FTSE 100 +2%, немецкий DAX +4,2%, CAC +4,6%.

В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно выросли, при этом индекс Dow Jones Industrial Average достиг нового рекордного максимума. Давление на рынок оказало снижение технологического сектора на фоне всплеска доходности гособлигаций США. Динамика американских индексов за неделю была положительной: DOW +4,07%, S&P +2,64%, Nasdaq +3,09%.

Вышедшие в пятницу данные макроэкономической статистики оказались лучше ожиданий. Предварительные данные, опубликованные Мичиганским университетом, показали, что настроения потребителей в США улучшились в марте намного больше, чем ожидалось — индекс потребительских настроений подскочил до 83,0 в марте после падения до 76,8 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 78,5.

На предстоящей неделе во внимании инвесторов будет череда заседаний центральных банков разных стран.

В среду в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC, позднее состоится пресс-конференция FOMC.

Также в среду выйдет Отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти.

В четверг в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов.

В пятницу в Японии будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке, а после состоится пресс-конференция Банка Японии

Во вторник Франция представит индекс потребительских цен за февраль, а Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март. В среду еврозона опубликует индекс потребительских цен за февраль. В пятницу Германия выпустит индекс цен производителей за февраль.

В США стоит отметить публикацию индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за март в понедельник. Во вторник США заявят об изменении объема розничной торговли за февраль, сообщат об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за февраль, объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за январь и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за март. В четверг будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии за март и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.

Среди интересных отчетов стоит выделить Nike и FedEx. Рекорды индексов не раз обновлялись на протяжении прошедшей недели. Несмотря на то, что периодически волатильности рынку добавляет рост доходности казначейских облигаций, на более длительном временном горизонте американский рынок настроен все-таки на рост.



