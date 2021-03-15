Неделя завершилась ростом. Индекс Московской биржи обновил исторический максимум. Лидерами роста на новости о дивидендах стали акции ТМК (+30,05%). В список аутсайдеров фоне SPO попали акции М.Видео (-3,99%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,0-73,5.

Русагро (-0,11%) отчитается за 2020 год по МСФО. Ожидается рост выручки на 12%, до 150 млрд руб., а EBITDA может составить 31 млрд руб.Консенсус-прогноз по прибыли — 21 млрд руб. Несмотря на рост котировок в последние месяцы, компания оценивается достаточно дешево, мультипликатор Р/Е на текущий год составляет около 8. Долговая нагрузка Русагро соответствует приблизительно 2,5х EBITDA. Драйвером для акций компании является рост цен на продовольственные продукты.

Банки повышают ставки. Зафиксирован незначительный рост средней максимальной ставки по вкладам, до 4,53% годовых. По нашему мнению, эта новость не свидетельствует о начале тренда на повышение ставок, а скорее вызвана маркетинговыми кампаниями банков. Средние ставки пока не менялись, и их пересмотр возможен не ранее, чем вырастут ставки на денежном рынке. Подобное повышение также не является предвестником пересмотра ключевой ставки: мы не ожидаем, что Банк России примет подобное решение на ближайшем заседании в пятницу. Тем не менее, поскольку даже максимальные ставки в целом ниже уровня инфляции, это способствует притоку инвестиций в инструменты фондового рынка. Приток средств в депозиты по итогам первого квартала может оказаться нулевым или отрицательным.

Торговая идея — Сургутнефтегаз (+0,42%), спек. покупка, цель: 45 руб. Котировки пока не отыграли рост цен на нефть, не исключена также возможная выплата дивидендов. В среднесрочном плане бумага является защитной от обесценения рубля, в долгосрочном — имеет шансы на рост на фоне серьезной фундаментальной недооценки.

Ожидаем разнонаправленное движение котировок. Внешние площадки стабильны. В центре внимания — макростатистика из Китая. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,0-74,0. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3500–3550 пунктов.



