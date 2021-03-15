Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, китайская статистика за февраль оказалась довольно сильной, но рынок продолжает отыгрывать историю с возможным штрафом для Alibaba. В США одобрен пакет «Спасения Америки» на $1,9 трлн и уже начинаются обсуждения инфраструктурной программы на $2 трлн. Однако столь масштабные планы по заимствованиям продолжают толкать доходности по казначейским обязательствам вверх. Нефть всё ещё растёт на улучшениях перспективы роста спроса, но могут появиться неприятные обстоятельства. В Европе процесс вакцинации оказался под угрозой после приостановки использования вакцины от AstraZeneca в ряде стран. В начале недели мы наблюдаем рост доходностей по казначейским обязательствам США, слабость контрактов промышленных металлов, разнонаправленную динамику валют сырьевой группы. Вероятно, что отечественный рынок попытается продолжить свою серию роста, но рубль может укрепиться немного против евро при небольшой слабости против доллара США.

Итоги предыдущей недели

По итогам недели индекс МосБиржи вырос с 3414,13 п. до 3539,50 п., а РТС с 1447,46 п. до 1519,50 п. Пара EUR-USD выросла с $1,1912 до $1,1952. USD-RUB упала с 74,20 до 73,33, а EUR-RUB с 88,44 до 87,70. Нефть Brent подорожала с $69,36 до $69,50 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1693,10 до $1719,80 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1069,26 тонн до 1052,07 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3841,94 п. до 3943,34 п.

Прошедшая неделя оказалась удачной для рынков. В США подписали пакет «Спасения Америки» за $1,9 трлн и заговорили о новых инфраструктурных расходах. ЕЦБ обещал ускорить покупку облигаций, чтобы предотвратить рост реальных ставок. В России обнаружились излишки бюджетных доходов за прошлый год, которые позволят сократить заимствования. Нефть остаётся стабильно дорогой. Рынки адаптировались к доходностям по 10-летним казначейским обязательствам на уровне 1,5%-1,6%, но доходность продолжает расти. Собственно, на этом завершаются приятные новости и начинаются вопросы. Главный из этих вопросов это развёртывание войны вакцин в мире. Препарат AstraZeneca оказался под ударом из-за побочных последствий, что привело к приостановке его применения в ряде европейских стран. Вакцина от Pfizer также подвергается критике, как из-за многочисленных побочных эффектов, выявленных во время вакцинации в Израиле, так и случаев сильных аллергических реакций в Японии. Естественно, в Вашингтоне поспешили обвинить в «чёрной пропаганде» структуры РФ. На этом фоне «Спутник V» удерживает второе место по одобрению в мире. Китайские власти могут оштрафовать Alibaba за нарушение антимонопольного законодательства почти на $1 млрд. Для китайского рынка это внутренняя история борьбы с теневой банковской системой, но на внешнем плане некоторым кажется, что КНР начинает «зажимать» крупный бизнес.

Российский рынок пробил загадочную отметку 3500 пунктов по индексу МосБиржи, а рубль впервые за очень долгое время закрыл неделю ниже 73,4 за доллар. «Газпром» в текущем году может показать рекорд по поставкам газа в Европу, где запасы в ПХГ упали до трети от их мощности. TCS Group продолжает настаивать на своём независимом развитии, а в «Яндекс» всё ещё прицениваются к банковским активам с целью расширения своих финансовых услуг. Фонд «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» купил первый килограмм физического металла на Московской Бирже. США вводят пошлины на фосфорные удобрения, в том числе поставляемые из РФ. Параллельно российское правительство также озаботилось поставками удобрений по низким ценам для аграриев. Впереди новая неделя – впереди новая статистика.

События предстоящей недели

Неделю начнём со статистики машиностроительных заказов в Японии за январь. Далее блок статистики из КНР по инвестициям в основной капитал, промышленности и розничным продажам. Ожидается, что в феврале рост производства в Китае составит 30%. Столь значимая цифра сформировалась из-за низкой базы февраля прошлого года. Розничные продажи также увеличатся на 32% в годовом выражении. В Европе пройдёт совещание ЕвроГруппы. В США опубликуют индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка.

Австралия во вторник опубликует протокол заседания Резервного Банка. Япония сообщит данные по динамике промышленного производства за январь. Днём в Германии выйдут индексы от ZEW – текущих экономических условий и экономических настроений. США могут сообщить о падении розничных продаж в феврале на 0,6%. Одновременно промышленное производство в США могло вырасти на 1,4% за февраль. Далее выйдет индекс рынка жилья от NAHB. В России ожидается статистика промышленного производства за февраль.

Ночью в среду API опубликует свой отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Япония может сообщить о падении экспорта в феврале на 0,8% и росте импорта на 11,9%. Днём Международное Энергетическое Агентство выпустит свой ежемесячный обзор рынка энергоносителей. В еврозоне могут подтвердить инфляцию на уровне 0,9% в феврале. В США цифры по новым строительствам и разрешениям на них за февраль, а также отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В Канаде появится статистика по инфляции, которая могла разогнаться до 1,3% в феврале. Вечернее внимание инвесторов будет обращено на заседание ФРС. Американский регулятор также опубликует обновлённые экономические прогнозы. В России на этот день запланирована статистика по ценам производителей.

Новая Зеландия уточнит в четверг цифры по ВВП

IV квартал. Австралия может сообщить о сокращении безработицы до 6,3% в феврале с январских 6,4%. В еврозоне статистика по заработной плате, стоимости рабочей силы и торговому балансу. Банк Англии примет решение по ставке, но изменений не ожидается. В США первичные заявки на получение пособия по безработице за прошлую неделю, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (ожидается 23,1 п.), а также индекс опережающих экономических индикаторов.

Япония в пятницу публикует данные по инфляции. Ожидается, что стержневая дефляция сократилась в феврале до —0,4% с —0,6% в январе. Банк Японии примет решение по ставке, но единственное возможное изменение — это объёмы выкупа активов. Австралия сообщит динамику розничных продаж за февраль. В США только один отчёт по активным буровым от Baker Hughes. В России ЦБ РФ примет решение по ставке, но пока на рынке не ждут её изменения. Вечером появится статистика роста реальных зарплат, розничным продажам и безработице. Ожидается, что в феврале торговый оборот сократился на 1,1% в годовом выражении, а безработица упала до 5,7% с 5,8% в январе.

Китай удивляет февральской статистикой за счёт низкой базы

Новую неделю рынки Азии начинают с роста доходности по 10-летним казначейским обязательствам США до 1,64%. Однако индекс доллара даже немного снижался, торгуясь ниже 91,70 п. Австралийский ASX 200 смог ликвидировать потери старта дня за счёт роста энергетического сектора. Нефть Brent дорожала почти на 0,8% до 69,75 за баррель. Иена ослабла до 109,15, чем помогла акциям японских экспортёров. Одной из главных историй дня на японском рынке является рост бумаг крупной компании информационных технологий Rakuten. Компания проведёт вторичное размещение акций на $2,2 млрд, но выкупят весь пакет Japan Post (8,3%), Tencent (3,6%) и Walmart (0,9%). Машиностроительные заказы в Японии сократились за январь на 4,5%, но ожидалось ещё более сильное снижение на 5,5%. Индексы континентального Китая преимущественно снижались. Объём инвестиций в основной капитал вырос в феврале на 35% при ожиданиях роста на 40%. Промышленное производство КНР повысилось на 35,1% при ожиданиях 30%, а розничные продажи увеличились на 33,8% при ожиданиях 32,0%. Естественно, что столь выдающиеся цифры возникли из-за эффекта низкой базы. В феврале прошлого года Китай принял жёсткие карантинные меры для сдерживания коронавируса. Единственной неприятной цифрой стало то, что безработица в КНР выросла в феврале до 5,5% с 5,2% в январе.

Нефть всё ещё растёт на улучшении перспектив спроса

Китай также сообщил приятные новости для нефтяников. Объём переработки нефти в январе-феврале достиг 14,13 млн бар. в сутки. В прошлом году переработка за аналогичный период составила 12,07 млн бар. в сутки. Baker Hughes в минувшую пятницу неожиданно сообщила о сокращении активных буровых в США на 1 единицу за прошедшую неделю до 309 штук. Отраслевые источники также сообщают о возвращении в строй ещё 1,6 млн бар. перерабатывающих мощностей. Соответственно, в ближайшее время можно ожидать существенного увеличения спроса на нефть со стороны американских переработчиков.



