Индекс Мосбиржи завершал прошлую неделю на новых исторических максимумах. На вечерней сессии пятницы котировки подошли к отметке 3550 п. Обращаю внимание, что рост происходит на падающих оборотах. Объемы торгов в последние пару сессий ниже средних.

Главным образом рост нашего рынка обеспечивает позитивная динамика голубых фишек. Менее ликвидные акции в последние дни устойчиво отстают. Это четко видно при построении соотношения индекса голубых фишек и индекса бумаг компаний средней и малой капитализации.

В первую очередь опережающую динамику демонстрирует нефтегазовый сектор. Цены на нефть сегодня остаются около $69–70. Признаков разворота и формирования нисходящего тренда пока не появляется. Столь высокая оценка сырья естественно служит важным фактором поддержки для нашего рынка. За счет этого в последние сессии долларовый индекс РТС показывает более сильный рост, чем индекс развивающихся стран MSCI EM.

По индексу Мосбиржи в качестве следующих технических целей выделяю область 3600–3620 п., то есть это на 2% выше текущих значений. Внешний фон сегодня с утра располагает у умеренному подъему на открытии.

За океаном продолжается большая ротация, когда акции высокотехнологичного сектора выглядят слабее остального рынка. Это обусловлено подъемом долларовых ставок. В пятницу доходность десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США поднялась к максимумам с февраля прошлого года. При продолжении этой тенденции рост американского рынка акций должен остановиться, вырастут риски коррекции. Логика здесь простая: высокая доходность по гособлигациям делает акции менее интересными. Вторая половина весны может быть очень волатильной для рынка США.

В условиях роста длинных ставок по доллару крайне слабо выглядит и рублевый долговой рынок. Прошлую неделю индекс ОФЗ (RGBI) завершал около минимумов с апреля 2020 г. Инвесторы не находят причин для слома нисходящей тенденции. О развороте можно будет рассуждать при смене тренда по рублевой инфляции, пик которой должен быть пройден в марте.

Курс USD/RUB завершал неделю на 73,3. Учитывая внешнюю конъюнктуру, рубль выглядит недооцененным. Вероятно, это эффект от геополитического дисконта. Тем не менее при стабильном фоне по паре USD/RUB в ближайшей перспективе может пройти снижение к минимумам последних месяцев, в район 72,6–72,8.

В фокусе

ТМК (+30%). Совет директоров неожиданно рекомендовал высокие дивиденды — 9,67 руб. или 15,6% от уровня закрытия четверга. Это рекордный размер за всю историю компании. Ранее в декабре 2020 г. ТМК уже выплачивала 3 руб. на акцию в качестве дивиденда за I полугодие 2020 г. Столь существенные выплаты не были ожидаемы рынком, поэтому реакция бумаг оказалась значительной. Обращаю внимание, что сейчас нет уверенности, что подобные выплаты будут регулярными и повторятся по итогам 2021 г. Также стоит учитывать, что в бумагах ТМК крайне низкий объем free-float. В свободном обращении после прошлогоднего выкупа находится всего лишь 4,36% акций. Пятничная оценка бумаг в 80 руб., на мой взгляд, не выглядит устойчивой.

TCS Group (+10,3%). Произошел резкий рост на высоких оборотах после недавней сильной отчетности. Новость о том, что в 2021 г. TCS откажется от дивидендов была быстро переварена участниками. Ближайший ориентир — уровень 4430 руб., то есть исторический максимум.

Северсталь (+3,5%). Бумаги толкает вверх благоприятная ценовая конъюнктура на рынке стали, а также ожидания роста производства в ближайшие пару лет. В пятницу котировки поднялись к новым историческим максимумам. При условии сохранения цен на сталь в течение года, потенциальная дивидендная доходность может превысить 20%. Бумаги НЛМК и ММК пока немного отстают от Северстали, но также способны вернуться в район установленных в последние месяцы максимумов, при стабильном фоне.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию отчетов по МСФО за 2020 г. у Русагро и Совкомфлота.

На предстоящей неделе среди ключевых событий выделим заседание ФРС в среду. А в пятницу ждем решение от Банка России. Учитывая последнюю статистику по росту инфляции выше ожиданий, существуют ненулевые шансы, что регулятор примет решение о подъеме ключевой ставки с текущих 4,25%. Общий же тренд на повышения ранее уже был обозначен: ЦБ РФ в 2021 г. может начать постепенно возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике, предполагающей нахождение ключевой ставки на 5–6% при целевой инфляции в 4%.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растет на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $69,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия пятницы.