Нефть Brent поддерживают сильные результаты по экономике Китая
Цены на нефть Brent на сегодняшнее утро остаются на повышенных уровнях около 70 долл./барр. Поддержкой выступают сильные результаты по экономике Китая. Так, промпроизводство и розничная торговля в первые два месяца года резко выросли, превзойдя ожидания. Тем не менее, мы считаем, что данные несколько искажены из-за очень низкой базы прошлого года, поэтому не могут в полной мере быть оценкой реального восстановления экономики Китая. Статистика по буровым в США показала снижение на 1 единицу — до 402, впервые с ноября. Тем не менее, учитывая рост буровых на протяжении последних 7 мес., мы ждем в ближайший месяц отражения этого факта в росте добычи нефти в США. Позитивная статистика по Китаю сегодня поддержит цены на нефть, но так как за ней все же стоит эффект низкой базы, мы полагаем, что импульс к росту будет невысокий и не ожидаем закрепления Brent выше 70 долл./барр., скорее — колебания в зоне 69-70 долл./барр.
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