В пятницу на рынки вновь вернулись инфляционные опасения

Начав торги в плюсе, российский рынок в пятницу днем в основном консолидировался вблизи уровней четверга, поскольку европейские индексы отступили, нефтяные котировки существенно не менялись, а других драйверов не было. Однако ближе к закрытию торгов акции отечественных компаний стали дорожать, и по итогам сессии индекс РТС поднялся почти на 1%, а индекс Мосбиржи – на 0,9%. За неделю рост составил 4,5% и 4% соответственно. Рынки Европы и США оказались под давлением из-за увеличения доходностей долговых обязательств после вступления в силу закона о новых масштабных стимулах для американской экономики. EuroStoxx 50 потерял за день 0,3%, но в целом по итогам недели прибавил 4,5%. Негатива европейским рынкам добавило то, что ряд стран приостановил вакцинацию препаратом Astra Zeneca, а в Италии был зафиксирован рост случаев коронавируса. Цены производителей в США выросли в феврале на 2,8% год к году, что на 0,1 п.п. больше, чем ожидалось, и является максимумом с октября 2018 г. В январе инфляция цен производителей составила 1,7%. Таким образом, постепенное восстановление производства способствует росту цен в промышленном секторе. Под влиянием опубликованных данных усилились опасения дальнейшего разгона инфляции и подскочили доходности UST. Американские фондовые индексы после открытия в заметном минусе отыграли часть потерь к окончанию торгов, индекс S&P даже вышел на 0,1% в плюс, а Nasdaq сократил потери до 0,6%. За неделю S&P вырос на 2,6%, а Nasdaq – на 3,1%.

Главные события наступившей недели – заседания ФРС и ЦБР

В ближайшие вторник и среду состоится очередное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС. Хотя регулятор вряд ли внесет коррективы в свою политику, рынки будут ждать комментариев как самого ведомства, так и его главы Джерома Пауэлла относительно перспектив возможного сокращения поддержки, а также по поводу дальнейших экономических перспектив. В феврале–марте усилились опасения, что восстановление экономики в сочетании с дополнительными масштабными стимулами вызовет резкий рост инфляции, а это заставит ФРС раньше начать сворачивание программы поддержки. Опасения отразились в росте доходности американского госдолга. Для российского рынка важным будет заседание совета директоров ЦБР по ставке в пятницу. Инфляция в РФ остается высокой: в феврале рост цен составил 5,7% год к году, что на 1,45 п.п. выше ключевой ставки ЦБР (4,25%) и заметно выше цели банка по инфляции (4%). Тем не менее пока рынок, согласно консенсуспрогнозу Bloomberg, ожидает, что регулятор и на этот раз воздержится от увеличения ключевой ставки. Мы полагаем, что вероятность подъема ставки уже на ближайшем заседании есть в том случае, если очередные показатели недельной инфляции, которые выйдут в среду, заметно превысят уровень предыдущих недель. Из статистики наиболее интересными будут данные по розничной торговле и промпроизводству в США за февраль, которые выйдут завтра. Ожидается, что оборот розничной торговли в феврале сократится на 0,5% месяц к месяцу после скачка на 5,3% в январе, вызванного влиянием второго пакета стимулов. Позитивная оценка перспектив промышленности в феврале сохранилась, как показывают индексы PMI и ISM Manufacturing, и рост производства за прошлый месяц оценивается в 0,4%. МЭА и Минэнерго США на этой неделе опубликуют свои ежемесячные отчеты по рынку нефти.

Промпроизводство и внутренний спрос в КНР восстанавливается

Данные по промпроизводству и розничным продажам в Китае за февраль превзошли ожидания рынка. Промпроизводство выросло на 35,1% год к году, что на 2,9 п.п. лучше прогноза. Частично резкий рост связан с «эффектом базы» в результате падения производства в прошлом феврале на 13,5%. В то же время рост производства в нынешнем году поддерживается постепенным увеличением мирового спроса на китайскую продукцию. Объем розничной торговли в феврале подскочил на 33,8%, что на 1,8 п.п. выше ожиданий и свидетельствует о восстановлении внутреннего спроса, хотя в ряде регионов Китая в феврале сохранялись карантинные ограничения. Позитивная статистика сначала поддержала азиатские рынки, однако сегодня негативным фактором оказалась новость о том, что НБК отказался от дальнейшего предоставления дополнительной ликвидности финансовой системе, поэтому этим утром индексы в Азии двигаются разнонаправленно. Фьючерсы на основные европейские и американские индексы торгуются вблизи пятничных уровней, нефть дорожает, котировки сорта Brent превышают 69 долл./барр. Российский рынок начнет день ростом.