ОФЗ: рост доходностей наравне с другими рынками EM
Пятничный резкий скачок доходностей UST не оставил рынкам долга EM шансов на то, чтобы завершить сессию хотя бы на уровнях предыдущего дня. По нашим оценкам, доходности локальных бенчмарков развивающихся стран выросли в среднем на 7 бп. При этом 10-летние бумаги Мексики и Турции прибавили по 15 бп, Бразилии и Перу – примерно по 10 бп. ОФЗ в целом показали схожую динамику. Самый длинный из находящихся в обращении выпусков, ОФЗ-26230 (YTM 7,1%), прибавил в доходности 2 бп (-0,2 пп в цене).
Инструменты с погашением в 2025–2027 гг. немного отстали, повысившись в доходности на 4–5 бп. В ближнем конце кривой единое направление отсутствовало: некоторые выпуски закрылись на уровнях четверга, другие – как, например, ОФЗ-26217 (YTM 4,8%) и ОФЗ-26211 (YTM 5,3%) – выросли в доходности на 6–8 бп. В результате наклон кривой немного уменьшился: спред на отрезке 5–10 лет сузился на 2 бп, до 45 бп. Оборот торгов снизился, что было связано с меньшей активностью нерезидентов (хотя в среднесрочном сегменте их оффер был по-прежнему достаточно заметен). Суммарный объем сделок с ОФЗ на МосБирже составил 26,4 млрд руб. против 41,4 млрд руб. в четверг. Локальные игроки увеличивали дюрацию.
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