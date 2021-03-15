Дисконт к рыночной цене до объявления о размещении составил 11%. В пятницу было объявлено о результатах SPO акций Группы М.Видео-Эльдорадо (MVID RX – без рекомендации), проходившего в течение прошлой недели. По данным Интерфакса, цена размещения составила 725 руб./акция, что соответствует нижней границе ценового диапазона (725–740 руб.). Также цена размещения на 11% ниже цены закрытия на Московской бирже 5 марта, в последний день перед объявлением о планах сделки.

Продано 24,3 млн акций на 18 млрд руб. В рамках SPO структурами группы «САФМАР» Михаила Гуцериева было продано 24,3 млн акций, что соответствует 13,5% капитала компании. В итоге доля акций в свободном обращении увеличится до 24%. Всего объем размещения таким образом составил 17,6 млрд руб. Доля группы «САФМАР» по итогам сделки снизилась с 73,5% акций до 60%. Она также взяла на себя обязательство не продавать акции М.ВидеоЭльдорадо в течение полугода. В феврале М.Видео-Эльдорадо представило хорошие финансовые результаты за 4 кв. 2020 г., а также новые стратегию и дивидендную политику, согласно которой оно может распределять в качестве дивидендов все 100% чистой прибыли.

Рост ликвидности в итоге будет способствовать повышению привлекательности акций компании. Несмотря на краткосрочное давление на цену акций, размещение должно в среднесрочной перспективе способствовать росту привлекательности акций М.Видео-Эльдорадо за счет существенного улучшения ликвидности. Привлекательная дивидендная доходность также поддержит интерес к акциям компании. Среднесрочными рисками при этом остаются возможность снижения спроса на фоне сокращения доходов населения из-за снижения курса рубля и пандемии, а также рост конкуренции в сегменте онлайн-торговли.