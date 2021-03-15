Признает ли Банк России прежние прогнозы по инфляции несостоятельными?
На этой неделе заседают Банк России и ФРС США. FOMC примет решение по монетарной политике в среду. Ожидания у игроков самые различные: кто-то ждет, что ФРС для стабилизации ситуации на рынке госдолга начнет покупать длинные казначейские облигации; некоторые ждут повышения ставки по избыточным резервам, кто-то ждет комментариев по отмене с апреля SLR (нормы резервирования под трежерис) и т.д.
Наверно, самым любопытным станет публикация dot plot, голосование руководства ФРС по перспективам экономики и ставок. Если на пресс-конференции Пауэлл в большей степени отражает свой субъективный подход к финансовой ситуации, то "точки ФРС" это некий консенсус, дающий понимание того, в каком направлении будет развиваться монетарная политика.
От российского ЦБ изменения ставки не ждут, но все активно обсуждаю вопрос, когда начнется повышение ставки. Некие источники в понедельник сообщили, что в ЦБ рассматривают возможность повышение ключевой ставки до 5.5%, то есть на 125 б.п. Если в ЦБ пойдет в этом направлении, то это будут означать признание несостоятельности прежних прогнозов по инфляции.
Хотя признание ошибок – это движение в правильном направлении.
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