Перспективы Boeing с конца прошлой недели резко улучшились: компания на пороге получения нескольких крупных контрактов, которые суммарно принесут ей по меньшей мере $4 млрд (сопоставимо с месячной выручкой компании). Почти одновременно стало известно о том, что Boeing поставит 24 самолета линейки 737 Max для канадского чартерного перевозчика Flair Airlines, а также несколько десятков таких же лайнеров для американской Southwest Airlines.

Хотя оба соглашения носят предварительный характер, это позитивный для компании сигнал. Спрос со стороны крупных компаний неудивителен – они периодически обновляют свой парк, а 737 Max является наиболее массовой моделью семейства Boeing. Но что касается продаж в пользу канадской Flair Airlines это в некотором роде приятный сюрприз для рынка. Данная компания, как и ирландская Ryanair, сделавшая в декабре рекордный заказ на 75 самолетов 737 Max, относится к нише лоукостеров. Они первыми начали проявлять повышенный спрос на новые лайнеры после ослабления локдаунов, и они же могут взять на себя существенную часть заказов в этом году.

Рынок сильно отреагировал на новости о грядущих контрактах: акции Boeing на последней сессии подскочили на 6,8% и продолжили рост на премаркете в понедельник еще в пределах 2%. В итоге акции компании заметно превысили свои обоснованные уровни, хотя технически получили импульс для продолжения роста. Сейчас акции близки к отметкам конца февраля, что дорого для текущих объемов продаж (около 60% докризисного уровня). Покупать акции Boeing стоит на снижении к отметкам не выше $230. Это позволит заработать на следующей волне роста котировок до 17%.