Укрепление рубля связано с ростом цены на нефть до $70 за баррель. Мировая экономика требует все больше нефти на фоне выздоровления, а ОПЕК+ пока ограничивает ее предложение. Добыча сланцевый нефти в США не будет расти быстрыми темпами при "зеленой" политике новой администрации, дефицит постепенно будет нарастать, к маю он может достичь 1,8 млн баррелей в сутки. Но долго такое положение вещей продолжаться не может. Я не исключаю, что ОПЕК+ через 1,5 месяца примет решение увеличить добычу на 500-700 тыс. баррель в день. Это несколько сгладит дефицит, но не обязательно приведет к снижению цен на рынке.

"Идеальный шторм" рубля. Как может измениться баланс сил в марте

Несмотря на рост сальдо торгового баланса, есть и факторы, препятствующие укреплению рубля.

В первую очередь, это инфляция, причем не только на внутреннем рынке. Дорожают не только товары и услуги и топливо внутри страны, но и импорт. Инфляция достигла 5,7%, а экономика в прошлом году сократилась на 3,4%. Опережающий рост денежной массы к ВВП – проинфляционный фактор.

Кроме того, снижается привлекательность рублевых облигаций, что не способствует привлечению международных инвесторов.

В пятницу ЦБ проведет заседание по монетарной политике, не исключаю, что будет указано на возможность повышения ставки на одном из ближайших заседаний.

Цена нефти в рублях сейчас около 5100. Возможно незначительное укрепление рубля, в частности, если цена на нефть удержится выше $70 за баррель до конца марта, то курс снизится до 72. При цене $75 за баррель, курс ожидается в диапазоне 68-72.