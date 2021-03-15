Сколько будет стоить доллар к середине года?
В марте-апреле на рынке нефти можно ожидать контролируемого дефицита, направленного на сокращение дешевых запасов (основные мировые запасы были сделаны при низких ценах середины 2020 года). И если раньше можно было прогнозировать цены на нефть, исходя из рыночных объемов спроса и предложения, то сейчас это больше относится к угадыванию тактики ОПЕК+.
При продолжении создания дефицита предложения цена может достигать любых уровней.
Для большинства покупателей нефти уровень выше 75 долларов за баррель является барьером, после которого начинается сокращение потребления. Все-таки 2020 год практически нигде не увеличил покупательную способность населения.
Многое будет зависеть от действий ОПЕК+, восстановления добычи в США, скорости восстановления туризма, внутренних перемещений и авиаперевозок.
Что касается суперцикла на рынке сырьевых товаров, то если "вынести за скобки" 2020 год и сравнивать 2021 с 2019-м, то единственное, что изменилось – это колоссальные вливания ликвидности в мировую систему и ожидание быстрого роста инфляции в США.
Фундаментально обоснованные стоимости сырьевых товаров от этого изменились не сильно.
И весь текущий рост может рассматриваться как спекулятивная премия, которая рано или поздно вернется к своим "нормальным" уровням. Но в моменте мы можем еще какое-то время наблюдать рост цен.
Если говорить о российской валюте, то благодаря бюджетному правилу, рубль не так сильно привязан к нефтяным котировкам, как это было раньше. Сейчас на него больше действует баланс экспорта-импорта, притока-оттока средств нерезидентов, санкционная риторика. При отсутствии существенных новых санкций мы ожидаем продолжение укрепления рубля до 71-72 рубля за доллар к середине года.
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