С конца 2020 цены на бензин выросли 2,2%, согласно данным Росстата. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость тонны АИ-92 12 марта побила исторический рекорд мая 2018 года, увеличившись с начала года более чем на 12%.

Давление на цены на бензин, вероятно, продолжится в течение следующих месяцев. Сейчас стоимость бензина растет из-за увеличения экспортной альтернативы для российских производителей. Если бы переработчики московского региона продавали бензин за рубеж, то получали за тонну 64 300 рублей, в то время как Санкт-Петербургской международной бирже котировки составляли 54 670 рублей (данные на 11 марта). Экспортная альтернатива в ближайшей перспективе будет расти, отыгрывая достижение стоимости барреля Brent отметки в $70 при сохранении слабого курса рубля.

Толкать цены на бензин вверх будет и рост разницы между стоимостью нефти и стоимостью бензина в мире (крек-спреды). Это уже происходит на фоне падения запасов топлива в США из-за сильных морозов в феврале (ударившим по нефтеперерабатывающей отрасли) и постепенного восстановления спроса благодаря росту мобильности населения после коронакризиса. Решение ОПЕК+ не повышать уровни добычи нефти в апреле, слабый рубль и приближение летнего сезона, когда традиционно спрос на бензин достигает внутригодовых максимумов, будут, вероятно, способствовать дальнейшему росту моторного топлива.