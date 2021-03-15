К 15:20 мск индекс МосБиржи повышался на 1,24% до 3583,48 п., а РТС рос на 1,67% до 1544,82 п. Отечественный рынок активно рос в первой половине дня при весьма хороших объёмах. К середине сессии объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 56,5 млрд рублей. В лидерах секторы нефть и газ (+0,9%), электроэнергетика (+1,1%), транспорт (+1,1%), а также металлы и добыча (+1,6%). Если говорить о внешнем фоне, то он не предполагал столь бурной реакции рынка, хотя и вполне позитивный для его роста. Китай показал сильные цифры по розничным продажам и промышленному производству за февраль, хотя, конечно, они во многом состоялись из-за эффекта низкой базы. Впрочем, также впечатляют объёмы нефтепереработки. В плане общего имиджа весьма полезной была новость о том, что в Евросоюзе задумались о переговорах по поставкам российской вакцины "Спутник V". Естественно, что продолжает влиять заявление ЕЦБ об ускорении скупки активов в II квартале. В ФРС, скорее всего, также постараются следовать мягкой риторике по итогам заседания 16-17 марта. Соответственно, у рынков пока нет повода тревожиться о потоке бесплатной ликвидности.

"Совкомфлот" сообщает о росте выручки в 2020 году на 6,7% до $1350,6 млн. Показатель EBITDA вырос на 9,8% до $903,4 млн. Соответственно, чистая прибыль увеличилась на 18,4% до $266,9 млн. «Магнит» подтверждает общую тенденцию для розничного сектора. Выручка за 2020 год выросла на 13,5% до 1553,8 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО повысилась на 120,8% до 37,8 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли удвоилась до 2,4%. Производитель титана «ВСМПО-Ависма» отчитался достаточно сильно, если учитывать проблемы отрасли авиастроения. Прибыль упала на 69% до 6,5 млрд рублей. Выручка упала на 15,5% до 89,1 млрд рублей. «Газпром» делает заявку на сильный год. Экспорт газа в дальнее зарубежье увеличился на 28,3% с 1 января по 15 марта до 42,9 млрд кубометров. Поставки на внутренний рынок выросли на 22%. Лидерами в составе индекса МосБиржи были "РусАл", "Юнипро", OZON Holdings, Сбербанк и ГМК "Норникель". Слабее всех оказались ЛСР, "ПИК", АФК "Система", "Детский Мир" и привилегированные "Транснефть".