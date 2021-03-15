На утренней сессии рубль находился под давлением восходящей динамики доллара на внешнем рынке, а также негативной тенденции мировых площадок. Однако внешний фон стал быстро улучшаться, вызвав восходящее движение российской валюты. В результате она обновила трехмесячный максимум к доллару и полугодовой — к евро.

На рынках сохраняются опасения относительно роста доходностей гособлигаций во многих регионах, и прежде всего в США. Это создает угрозу мягкой монетарной политике ключевых центробанков, в том числе из-за рисков всплеска инфляции.

Развивающиеся валюты в начале дня демонстрировали нисходящую динамику из-за роста доллара, но незадолго до старта основной российской сессии стали активно восстанавливаться, выйдя в умеренный плюс на фоне коррекционного отката доллара.

Российский долговой рынок предпринимает очередную попытку переломить негативную тенденцию предыдущих нескольких недель. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но затем почти полностью нивелировал это движение.

В середине торгов доллар уходил ниже сильной поддержки, находящейся в районе 73 руб., однако затем вернулся выше этого уровня, реагируя на нисходящий импульс нефти и восстановление американской валюты на внешнем рынке.

Нефть находится под давлением

В начале дня нефтяные цены повышались, обновив недельный максимум. В моменте Brent незначительно превышала уровень $70, но затем нефть стала сдавать позиции. На старте российской сессии котировки вернулись к данной отметке, после чего резко просели, переписав дневной минимум. Сейчас Brent теряет 0,5% около значения $68,8.

Докризисные уровни нефтяных цен, достигнутые в результате ралли, стартовавшего в ноябре прошлого года, в основном держатся за счет искусственного сокращения предложения со стороны ОПЕК+. При этом неопределенность с восстановлением спроса остается высокой, а завышенная стоимость нефти является еще одним драйвером глобальной инфляции. Все это может поставить под угрозу рост мировой экономики, что в итоге ударит по нефтяному спросу.

Доллар возобновил рост

В начале дня американская валюта снижалась, но затем перешла к активному росту. После нашего открытия индекс доллара (DXY) просел, однако быстро возобновил восходящую динамику. Сейчас DXY прибавляет 0,15% вблизи отметки 91,8 п.

Европейская валюта поначалу демонстрировала восходящую динамику, но затем стала сдавать позиции. утром устремилась вверх. После старта российской сессии пара EUR/USD перешла к консолидации, теряя сейчас 0,24%, около значения 1,192.

Техническая картина

Пара USD/RUB сумела удержаться от ускорения снижения после «прокола» важной поддержки 73 руб., отскочив от нового трехмесячного минимума 72,95 руб. Таким образом, уровень 73 руб. пока устоял, однако в случае обновления установленного сегодня минимума мы можем увидеть проверку на прочность поддержки 72,6 руб.