Мы видим достаточно высокую вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в марте (на 25 б.п.) и в течение второго квартала.

Этому способствуют рост рыночных ставок в развитых странах (прежде всего в американских казначейских облигациях) и усиление инфляционных рисков в мире и в России. Последние несколько недель в заявлениях регулятора достаточно отчетливо прозвучали сигналы о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста российский и мировой экономики. При этом волатильность в обменном курсе рубля умеренная, в условиях значительного роста цен на нефть с начала года у рубля скорее больше потенциал для укрепления в предстоящие месяцы.