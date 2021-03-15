Акции стоимости поддерживает рост ставки по американским займам
Промышленный индекс Dow Jones в течение последнего месяца обыгрывает технологичный Nasdaq. Такой феномен можно наблюдать на рынке нечасто: в среднем раз в пять лет. И это обычно указывает на то, что инвесторы перекладываются из бумаг роста в бумаги низкой стоимости. В этом году приоритетными направлениями для ротации стала покупка нефтедобывающих компаний и банков, которые с начала февраля прибавили в среднем 35% и 19% (соответственно по индексу Energy Select Sector и Financial Select Sector).
Перемена настроений на рынке отразилась на основных индексах таким образом, что Dow Jones с начала года в плюсе почти на 8,5%, в то время как NASDAQ Composite менее чем на 5%. Основной разрыв в их динамике образовался в последнюю неделю, когда рынок отыгрывал новости об одобрении и подписании пакета помощи Байдена на $1,9 трлн. Средства будут потрачены на поддержку населения, в том числе через компенсацию коммунальных платежей, арендной платы за жилье и прямые выплаты на детей. Рынок на это ожидаемо ответил ростом потребительских бумаг (ретейл, туризм, общепит), акций коммунальных компаний и производителей стройматериалов.
Данный тренд может оказаться продолжительным. В поддержку акций стоимости играет нынешний рост ставки по американским займам. Рынок закладывает рост бюджетных расходов, рост риск-премии по бондам США и, как следствие, долларовой инфляции. Это позитивно для акций компаний, которые платят высокие дивиденды, и в первую очередь на них стоит обратить внимание, если есть необходимость разбавить портфель, сформированный из технологичных бумаг. Среди крупных фишек сейчас наиболее высокие дивиденды платят сырьевые компании (Exxon Mobil, BHP, Rio Tinto, Total), табачные (Philipp Morris, Altria, British American Tobacco) и телекомы (AT&T, Vodafone, BCE inc). Среди немногих технологичных бумаг с солидным дивидендным наполнением стоит отметить IBM (более 5,1% годовых).
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