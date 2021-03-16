Российский рынок акций начал неделю с новых рекордов. Индекс Мосбиржи выглядел уверенно несмотря на смешанную динамику европейских площадок, а также итоговое снижение нефти Brent на 0,5%. После двух сессий пониженных оборотов активность участников увеличилась, объемы торгов оказались выше 100 млрд руб.

Повышенный спрос по-прежнему сосредоточен в голубых фишках, а второй эшелон отстает. Эта ситуация может развернуться уже на этой неделе по мере затухания общерыночного импульса роста.

Вновь отметим, что российский рынок демонстрирует устойчивую опережающую динамку относительно других развивающихся площадок. Индекс MSCI Emerging Markets отстает от нашего долларового РТС со второй половины февраля.

Индекс Мосбиржи переписал исторические максимумы и уже на вечерней сессии поднялся к отметке 3600 п. Ранее в качестве ближайшего ориентира как раз выделялась область 3600–3620 п. Допускаем временное торможение около этих уровней. Но в случае закрепления выше обозначенных отметок среднесрочные цели сместятся в район 3690–3700 п.

Если европейские индексы вчера показали нейтральную динамику, то за океаном рынке продолжили подъем. Индекc S&P 500 вновь переписал исторические максимумы. Рост продолжается пять сессий подряд. В качестве следующих целевых ориентиров можно выделить область 4000–4020 п. Ключевым событием недели станет завтрашнее заседание ФРС.

Российский рубль в понедельник выглядел уверенно. Пара USD/RUB опустилась к обозначенной накануне области 72,6–72,8. Здесь проходит важная зона поддержки, которая ранее в декабре уже останавливала волну укрепления рубля. Есть ли шансы на ее пробой? Да, при сохранении стабильного внешнего фона (даже без дальнейшего роста нефти) курс доллара вполне может опуститься еще ниже.

Конкретно сегодня с утра фьючерсы на Brent снижаются, так что фаза укрепления рубля может временно приостановиться, но если говорить о чуть более длинном горизонте, то стабильный фон может обеспечить спуск в сторону 72,1–72,3.

В фокусе

ТМК (+16%). Продолжается рост, начавшийся после объявления неожиданных дивидендов в 9,67 руб. на акцию. С момента появления этой новости бумаги выросли уже на 31 руб. (50%). Подобная реакция на дивиденды явно избыточная. Обычно такие импульсы формируются в условиях, когда в бумагах были открыты крупные короткие позиции, но в случае с ТМК, у которого крайне низкий free-float, ситуация отличается. Поводов для дальнейшего роста сейчас не вижу, даже с учетом покупки ЧТПЗ и соответствующего эффекта синергии.

Юнипро (+4,6%). Столь существенный однодневный подъем — крайне редкое явление для бумаг компании, но импульс, на мой взгляд, может быть продолжен. Юнипро начала пусконаладочные испытания третьего энергоблока Березовской ГРЭС, сообщил накануне Коммерсант. Это важный момент в инвестиционном кейсе, ведь запуск энергоблока обеспечит рост финансовых показателей и позволит реализовать план по увеличению годовых дивидендов с 14 до 20 млрд руб. уже в 2021 г. При таком сценарии дивидендная доходность по текущим ценам составит около 10,65%.

Русал (+4,1%) и ЭН+ Групп (+3,3%). Отскок акций Норникеля и рост цен на алюминий продолжают поддерживать акции Русала, которые накануне переписали максимальные значения. Котировки материнской ЭН+ также поднимаются. Долгосрочный взгляд положительный, однако стоит учитывать риски, связанные с ситуацией с остановкой работ на двух рудниках Норникеля. Однозначного ответа, как быстро удастся восстановить добычу, сейчас нет. В худшем сценарии, с длительной остановкой работ, дивиденды ГМК могут сократиться (не базовый сценарий), что было бы негативно для Русала. Поэтому эти риски стоит учитывать, несмотря на фундаментальную недооценку компании.

Интер РАО (+2,6%). С середины января бумаги находились в фазе снижения. Котировки поступательно сползали вниз к 5 руб. Вчера прошел сильный импульс роста, который способен поменять расклад сил и начать восстановление. Ближайший промежуточный уровень сопротивления может быть расположен около 5,3 руб. Интер РАО остается одним из самых недооцененных активов в секторе по ключевым мультипликаторам.

М.Видео (+2,2%). После волны распродаж на фоне SPO акции компании ожидаемо начали восстанавливаться. Это классическая история, которая ранее повторялась во многих других бумагах. При стабильном внешнем фоне на горизонте ближайших недель ожидаем подъем акций в сторону 800 руб. и выше.

Среди корпоративных отчетов сегодня результаты по МСФО за 2020 г. представит Энел Россия. Состоится заседание совета директоров Казаньоргсинтеза, на котором будет приниматься решение по дивидендам за прошлый год.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,05%, нефть Brent в минусе на 1% и находится около уровня $68,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия понедельника.