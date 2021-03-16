Вчера российский рынок акций продолжил мощный подъем. Причем рост шел даже днем, когда американские фьючерсы показывали невнятную динамику, а нефть начала снижаться. Это хороший знак, говорящий о настрое на рост. В моменте Индекс Мосбиржи лишь на несколько пунктов не дошел до сопротивления 3600.

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Сегодня перед нашим открытием внешний фон опять нейтральный. Американские фьючерсы торгуются около нуля, но при этом продолжает показывать намерение скорректироваться нефть, которая теряет около 0,7%. Поддержкой для нефти выступает отметка 67 долларов за баррель. При ее пробитии распродажи усилятся, но пока для такого сценария нет поводов. Скорее всего, сегодня котировки останутся в коридоре 67-70 долларов за баррель.

Поэтому откроемся мы около вечернего закрытия. Быть может, видя ситуацию с нефтью, начнется фиксация прибыли в нефтяных бумагах, многие из которых выглядят локально перекупленными.

Здесь стоит обратить внимание на «Газпромнефть», которая в последнее время отстала от рынка. Если «Роснефть» в последние недели неоднократно переписывала исторические максимумы, а «Лукойлу» осталось подрасти до них несколько процентов, то «Газпромнефти» до покорения рекордов нужно пройти длинный путь в 25%. Не исключено, что бумага будет сокращать отставание от коллег.

По-прежнему ждем продолжения отскока золота, которое удержало поддержку 1680 долларов за тройскую унцию и начало не очень уверенное движение к первой цели роста 1770 долларов. Бенефициарами роста драгметалла будут акции золотодобывающих компаний. Их вполне можно взять как в спекулятивных, так и среднесрочных целях.

В целом же, у нас нет уверенности, что Индекс Мосбиржи сегодня вновь продемонстрирует сильные результаты. Многие бумаги выглядят перекупленными, желание зафиксировать прибыль нарастает.

К тому же на рынки будет давить ожидание завтрашнего оглашения итогов заседания ФРС и, что более важно, последующего выступления ее главы Джерома Пауэлла. Вряд ли регулятор скажет что-то новое, но мы неоднократно видели в последнее время, как рынок остро реагировал на безобидные слова Пауэлла.

Пара доллар-рубль впервые с 18 декабря прошлого года сумела уйти под сильнейшую поддержку 73. Не исключено, что на какое-то время пара сумеет закрепиться под этим уровнем, тем более что сейчас рубль получает поддержку от налогового периода. Но делать среднесрочные ставки на укрепление российской валюты мы бы не советовали. Вопрос ее девальвации — дело лишь времени.



