Инвесторы в ОФЗ настраиваются на повышение ключевой ставки
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В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 5 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,81% годовых. Рублевые облигации торговались хуже большинства ЕМ. Цены локальных гособлигаций развивающихся стран вчера умеренно подросли на фоне снижение доходности UST-10.
Давление на российские облигации оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР. Вчера в Bloomberg появилась статья о том, что ЦБР обсуждает повышение ключевой ставки до 5,5% уже в 2021 г. Источник комментария не раскрывался. Официальная позиция регулятора ранее звучала более мягко и предполагала повышение ставки до 5,5% в течение трех лет. Впрочем, Эльвира Набиуллина в интервью на прошлой неделе не исключала и более агрессивный сценарий повышения ставки. На фоне ускорения инфляции за последнее две недели все большее число рыночных игроков стали ожидать повышения ставки на ближайших заседаниях в марте – июне.
Сегодня-завтра размещение нового госдолга может привести к сдвигу кривой доходности ОФЗ вверх еще на 5 – 10 б.п.
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