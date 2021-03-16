На рынке акций

Глобальные рынки показали положительную динамику на фоне продолжающегося экономического стимулирования, а также постепенного выхода населения из карантина. Поддержку им оказало одобрение Конгрессом США законопроекта о стимулировании американской экономики на сумму $1,9 трлн. Кроме того, опасения инвесторов немного ослабли после публикации в США данных по инфляции, которые соответствовали консенсус-прогнозу.

По итогам недели американский индекс S&P 500 вырос на 2,6%, европейский Stoxx Europe 600 поднялся на 3,5%, индекс развивающихся стран MSCI EM прибавил 0,7%.

В центре внимания международных инвесторов было также заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор оставил основные процентные ставки без изменений, но объявил о «существенном увеличении темпов покупки» активов по сравнению с началом года. Программа была сохранена в объеме 1,85 трлн евро. Обозначив увеличение темпов покупок облигаций на следующие три месяца, ЕЦБ успокоил инвесторов, которые ожидали сигнала о намерении регулятора предупреждать нежелательное повышение доходностей.

Российский рынок

Российский рынок показал рост. Спрос на сырьевые товары повышается, и мы ожидаем, что российский рынок продолжит положительную динамику. Индекс РТС впервые с января закрылся выше отметки 1 500 пунктов, поднявшись за неделю на 5,0%. Индекс МосБиржи за аналогичный период прибавил 3,7%. Рубль подорожал на 1,2% относительно американского доллара.

Сырьевые рынки

Сырьевые рынки сохраняют восходящий тренд из-за опасений инфляции. Несмотря на принятый пакет стимулирующих мер для экономики США и некоторый рост потребления топлива в мире, рынку нефти необходимо устойчивое восстановление спроса на топливо, чтобы оправдать текущие цены. Так, в мартовском отчете ОПЕК прогноз потребления на первую половину 2021 года был снижен в связи с продлением карантинных ограничений и на второе полугодие – из-за ожидаемого более динамичного восстановления экономики после массовой вакцинации. В отчете ОПЕК также отмечается, что рост потребления в 2021-м не сможет компенсировать его падение в 2020-м, поскольку мобильность потребителей, скорее всего, будет ограниченной до конца текущего года.



