Этому способствовали высокие цены на нефть и укрепление рубля. Хотя ближе к закрытию торгов нефтяные котировки просели, российские индексы остались в зеленой зоне, и по итогам дня индекс РТС прибавил почти 1,6%, а индекс Мосбиржи поднялся на 1,3%. Укреплению рубля, помимо цен на нефть, видимо, способствовало наступление периода налоговых платежей. Европейские индексы оставались большую часть дня в умеренном плюсе, но завершили сессию с небольшими потерями, EuroStoxx 50 отступил на 0,1%.

Девальвация - вопрос времени. Почему ставки на укрепление рубля опасны?

Американский рынок начал понедельник разнонаправленным движением индексов, однако быстро вышел на траекторию роста, и к закрытию индекс S&P поднялся на 0,7%, достигнув нового исторического максимума, Nasdaq вырос почти на 1,1%, а доходности UST немного отступили от рекордных уровней пятницы. Рынок остается под влиянием разнонаправленных факторов.

С одной стороны, неплохая макростастистика свидетельствует о восстановлении экономической активности. Например, вчера вышло очередное подтверждение того, что настроения в американской промышленности улучшаются – индекс Empire Manufacturing в марте поднялся до 17,4 пункта с 12,1 в феврале, на 2,4 пункта превысив прогноз и вернувшись к уровням 3 кв. 2020 г., когда он находился на максимумах с 2018 г.

С другой стороны, растут инфляционные ожидания. Кроме того, как сообщили вчера СМИ, администрация президента Байдена рассматривает варианты масштабного повышения налогов для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за принятым недавно третьим пакетом стимулов. В целом программа будет отражать предвыборные предложения Байдена по повышению расходов на инфраструктуру и увеличение числа рабочих мест. Очевидно, что изменение налоговой политики потребует отмены нововведений президента Трампа.

Сегодня азиатские индексы двигаются вверх. Фьючерсы на основные европейские и американские индексы торгуются почти без изменений, нефтяные котировки снизились. Российский рынок сегодня продолжит рост.