Цены на нефть без поводов для роста
Как ожидалось, цены на нефть Brent не смогли идти выше 70 долл./барр. в отсутствие идей. При этом проблемы с разворачиванием вакцинации в Европе выходят на первый план, что явно тормозит перспективы восстановления экономики. Сегодня в фокусе статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от API — ждем роста запасов сырой нефти и загрузки НПЗ, но все это в рамках восстановления отрасли после аномальных холодов. Мы считаем, что цены на нефть Brent сегодня останутся под давлением на фоне ожидаемых слабых данных по запасам и на фоне исчерпания идей для роста. А в целом к концу недели рассчитываем на снижение к 65 долл./барр.
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