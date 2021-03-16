В понедельник нефтяные цены продолжили пятничное снижение на фоне отсутствия новых драйверов для роста. Текущее снижение вполне укладывается в логику горизонтальной коррекции после ралли. В качестве дополнительного фактора давления агентство Reuters указывает на консенсус-прогноз аналитиков по поводу запасов нефти в США. По информации агентства, эксперты ожидают еще одну неделю роста. Сегодня ночью данные опубликует Американский институт нефти, а в среду вечером официальную статистику представит EIA.

Фьючерсы на Brent с утра торгуются около $68 за баррель. Пока восходящий тренд остается в силе, на что указывают растущие минимумы и направленные вверх трендовые индикаторы. Потенциал для роста выглядит ограниченным, но при повторном закреплении выше $70 может открыться дорога для еще одного короткого импульса в район $73,2.

В понедельник Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало ежемесячный отчет по буровой активности в США Drilling Productivity Report. Прогнозы по добыче остаются консервативными несмотря на высокие цены. Ведомство ожидает, что добыча нефти на ключевых сланцевых участках в апреле сократится на 46 тыс. б/с. Мартовский прогноз остался неизменным на уровне 7,5 млн б/с.

Отдача от каждой новой пробуренной нефтяной скважины в апреле может снизиться на 15 б/с. Число пробуренных, но незавершенных скважин (DUCs) в феврале снизилось на 102 скважины до 7 086 скважин. Несмотря на рост буровой активности сланцевики в феврале по-прежнему использовали резервные запасы в виде незавершенных скважин для поддержания добычи. По мере дальнейшего роста числа активных буровых добыча стабилизируется и может перейти к росту во II полугодии 2021 г.



