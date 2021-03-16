Последние несколько недель ключевым драйвером волатильности на глобальных финансовых рынках стали риски инфляции. Эти риски не возникли из ниоткуда: потребительские цены ожидаемо росли вслед за ценами на сырье и финансовые активы, с учетом политики центробанков с марта 2020 года и объема программ поддержки экономик, которые принимают фискальные власти.

Сколько будет стоить доллар к середине года?

Практически сразу некоторые эксперты начали предрекать обвал не только на рынке длинных казначейских бумаг, но и на рынке акций. Ключевой аргумент – рынок акций перегрет и стоит дорого, в терминах Forward P/E индекс S&P 500 оценен выше исторических средних (около 21.3х, при среднем значении около 18х), не говоря уже о некоторых технологических компаниях, очень популярных в 2020 году, где значения мультипликатора доходят до 50-60х.

Тем не менее, пока мы видим, что рост инфляционных ожиданий не обрушил рынок акций, а лишь сломал тренд на опережающую динамику акций "роста" против акций "стоимости".

Первым компаниям характерен высокий темп роста выручки, они стоят сравнительно дорого по мультипликаторам, имеют низкую рентабельность по чистой прибыли, не платят дивиденды, а вторые показывают рост бизнеса на уровне ВВП, стабильные денежные потоки в них распределяются в виде дивидендов.

Дивидендные и циклические компании в ходе последней коррекции росли.

Более того, если бы в начале года инвестор открыл короткие позиции по наиболее популярным и успешным компаниям 2020 года и длинные позиции по наименее популярным среди компаний индекса S&P 500 – такая ставка принесла бы ему хороший доход.

Стабильные компании с хорошими дивидендами являются достойной альтернативой облигациям в условиях растущей инфляции. И наличие реальных активов позволяет рассчитывать, что стоимость бизнеса компании как минимум будет расти на уровень номинального ВВП, что также делает такие бумаги защитной ставкой от инфляции.

Поэтому риск инфляции едва ли может стать тем триггером, который обвалит рынок акций. В реальности он может привести лишь к реаллокации портфелей акций в сторону увеличения доли компаний "стоимости", и, вероятнее всего, это станет самой популярной ставкой на первую половину 2021 года.



