Сектор российских еврооблигаций: затишье. В последнее время конъюнктура на рынках суверенного долга ЕМ полностью определяется картиной на рынке базового актива. Вчера, например, на нем наблюдалось определенное затишье, что и предопределило спокойный характер торгов, в частности, российскими суверенными еврооблигациями. Впрочем, корпоративные выпуски вообще показали нулевую динамику. Надо заметить, что в последнее время спреды корпоративных бумаг к суверенной кривой значительно сузились, и, по-видимому, у российских корпоративных евробондов понижательная переоценка еще впереди.

Сектор ОФЗ: без изменений. По информации неназванного источника агентства «Блумберг», Банк России изучает возможность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, чем сигнализировал ранее, и может повысить ключевую процентную ставку на 125 базисных пунктов или даже более до конца года. Надо сказать, что эта довольно важная новость была спокойно воспринята рынком, который уже заложил в цены повышение ключевой ставки на 50 б. п. на горизонте 1 года.



