Что хорошо доллару, плохо для фондового рынка
Еще одна тема, на которую следует обратить внимание, это обсуждение в администрации Байдена плана по повышению налогов. Сейчас обсуждается самое масштабное с 1993 года изменение налогового законодательства. На повестке дня стоит увеличение корпоративного налога до 28%, повышение налога на доходы выше 400 тыс. долларов в год и на сверхдоходы выше 1 млн долларов.
Очевидно, что при ухудшении конъюнктуры на долговом рынке, компенсировать растущий дефицит бюджета одними размещениями казначейских облигаций невозможно. Поэтому вполне логичным выглядит план по увеличению налогов.
Для фондового рынка период повышения налогов не самый благоприятный, а вот для доллара США фискальное ужесточение является благоприятным. Если фискальное ужесточение совпадет с монетарным, то это окажет двойной эффект на американскую валюту.
Каким бы ни было завтрашнее решение ФРС США, комментарии руководства по монетарной политике, момент начала сворачивания монетарных стимулов с каждым месяцем все ближе, можно даже сказать, что он неизбежен, как наступление зимы или лета.
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