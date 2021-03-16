Открывать "лонги" по "ИнтерРАО" стоит с осторожностью
В лидерах роста к середине сессии были гдр TCS Group (+4,93%) и привилегированные акции Ростелекома (+2,13%). Акции ИнтерРАО подорожали на 1,06%. В лидерах снижения находились бумаги ГМК “Норильский никель” (-2,76%) и котировки ЛУКОЙЛа (-1,97%).
С технической точки зрения акции ИнтерРАО, несмотря на попытки восстановить краткосрочный рост и сигналы ADX о смене тренда на восходящий, среднесрочно все еще смотрятся достаточно слабо. Ситуация изменится при закреплении бумаг выше 5,50 руб., где расположена линия нисходящего тренда, а также “боковика”, в котором котировки пребывают с октября прошлого года. У текущих отметок можно сделать ставку на развитие роста в район 5,50 руб. при закреплении выше 5,25 руб., но пока что подходить к открытию “длинных” позиций стоит с осторожностью.
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