Рубль с открытия находился под давлением слабой нефти и восходящей динамики доллара на внешнем рынке. Однако, как только он стал снижаться, российская валюта перешла к активному укреплению, обновив полугодовой максимум.

Нефтяные цены утром перешли к коррекционным попыткам, правда, сформировать устойчивое восстановление пока не удалось, и в середине наших торгов нефть резко просела. В то же время глобальные площадки находятся недалеко от многолетних и исторических вершин, отражая сохранение высокого спроса на рисковые активы.

Тем не менее неопределенность, связанная с обнародованием в среду итогов заседания ФРС, является причиной осторожности участников мировых рынков, воздерживающихся от активных действий.

Кроме того, некоторую обеспокоенность вызывает приостановка использования вакцины от COVID-19 фармкомпании AstraZeneca из-за сообщений о негативных побочных эффектах. Это угрожает замедлить решение проблемы пандемии, что затормозит восстановление глобального экономического роста. Однако пока инвесторы не драматизируют данную ситуацию, надеясь, что проблема носит временный локальный характер.

Развивающиеся валюты в начале дня пытались укрепляться, но незадолго до старта основной российской сессии стали быстро сдавать позиции, выйдя в минус из-за восходящего импульса доллара. Правда, затем он откатился, вернув некоторых представителей сектора на положительную территорию.

Российский долговой рынок сохраняет нисходящую тенденцию. Индекс гособлигаций RGBI снижается пятую сессию подряд, в очередной раз обновив минимальные с апреля прошлого года уровни.

Рубль слабо реагирует как на позитивные, так и на негативные драйверы, относительно высокие цены на нефть компенсируют давление со стороны нисходящей динамики ОФЗ.

Нефть остается под давлением

Вчера нефть скорректировала около половины внутридневного нисходящего движения, однако сегодня с открытия устремилась вниз. Утром котировки совершили несколько коррекционных отскоков, один из которых произошел на старте основной российской сессии, но затем нефть вновь снизилась. Сейчас Brent торгуется немного ниже уровня $68.

Нефтяной рынок продолжает демонстрировать относительную слабость, не помогает даже резкое снижение доллара, а также позитивная динамика биржевых площадок. Вероятно, восходящий импульс исчерпан, по крайней мере на краткосрочном горизонте. С текущих относительно высоких уровней для возобновления устойчивого роста нужны весомые драйверы.

Одним из них может выступить еженедельная отраслевая статистика, которая, правда, пока не сулит нефтяным ценам ничего позитивного, согласно опросам. Завтра в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается рост запасов нефти на 2,7 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 6,6 млн барр.

Доллар возобновил рост

Поначалу американская валюта продолжала консолидацию, стартовавшую вчера вечером. Незадолго до нашего открытия индекс доллара (DXY) устремился вверх, символически обновив максимум предыдущей сессии, но затем резко сдал позиции, переписав дневной минимум. Сейчас DXY теряет 0,1% около отметки 91,7 п.

Европейская валюта утром повышалась, но в начале российской сессии резко снизилась. Однако затем пара EUR/USD перешла к активному росту, прибавляя сейчас 0,2% около уровня 1,195. Восходящей динамике евро способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по индексам настроений в деловых кругах Германии и ЕС.

Техническая картина

Пара USD/RUB все-таки пробила уровень 73 руб., опустившись в область сильной поддержки 72,6–72,8. Пока наблюдаются попытки удержаться в ней и развить отскок. Однако в случае закрытия часовой свечки под уровнем 72,6 более вероятно ускорение снижения в район 71 руб.



