Межбанковские ставки IBOR (LIBOR, EURIBOR, EONIA и другие) были частью повседневной жизни мировой индустрии финансовых услуг более 40 лет. Теперь же этот привычный мир меняется.

Россия без SWIFT: реальность и альтернативные решения Финансовые регуляторы во всем мире обеспокоены надежностью ставок IBOR как индекса финансовых операций и выступают за то, чтобы рынок принял альтернативные ставки к концу 2021 года. Основная проблема заключается в том, что отсутствие глубокого и ликвидного рынка в необеспеченных внутрибанковских транзакциях снизила надежность IBOR как единого индикатора межбанковского кредитования.

Ожидается, что переход от IBOR к альтернативным ставкам (SONIA по фунтам стерлингов, SOFR по долларам, SARON по швейцарским франкам и т.д.) повлияет на глобальную финансовую систему за счет двух важных аспектов. Во-первых, ни одна альтернативная ставка не будет эквивалентна IBOR из-за структурных различий и проблем, связанных с устаревшими контрактами. Во-вторых, отказ от IBOR потребует значительных изменений как от компаний, предоставляющих финансовые услуги, так и от участников рынка.

Альтернативные ставки определены в качестве нового ориентира, поскольку устойчивы и привязаны к ликвидным базовым рынкам. Их можно применить как ориентир и на рынках необеспеченного кредитования. Ставки должны удовлетворять следующим требованиям:

Обеспечивать надежное и точное представление процентных ставок на основных денежных рынках, не подверженных манипуляциям; Служить эффективным справочным материалом для финансовых контрактов и кривых дисконтирования; Быть ориентиром для ставок кредитования / финансирования.

Отказ от IBOR создает множество проблем, основная из которых – высокая волатильность курсов валют и ценообразования. Ожидается, что курсы валют будут менее согласованными, поэтому, влияя на операции с иностранной валютой, хеджирование может быть менее ликвидным.

Если же банки по всему миру примут разные методы и справочные ставки, то ценообразование может быть более неоднородным и менее понятным для потребителей.

С другой стороны, трансформация IBOR несет в себе новые возможности, которые могут быть использованы в качестве стимула для:

обновления устаревших систем, оптимизации процессов;

доработки существующих продуктов;

пересмотра действующих контрактов и введения новых взаимовыгодных условий;

переосмысления стратегии ценообразования;

создания новых финансовых и структурных продуктов, соответствующих требованиям клиентов и рынка;

разработки новых инструментов и моделей для управления рисками.

Создав правильную переходную программу и начав своевременную оценку влияния трансформации IBOR на бизнес, финансовые организации не только будут эффективно подготовлены к переходу, но и смогут извлечь дополнительную прибыль от реформы. Первопроходцы могут получить рыночное преимущество с помощью новых финансовых и казначейских продуктов, привязанных к новым ставкам и инструментам для управления рисками.



