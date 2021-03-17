Банки перейдут к альтернативным ставкам. К чему приведет отказ от IBOR?
Межбанковские ставки IBOR (LIBOR, EURIBOR, EONIA и другие) были частью повседневной жизни мировой индустрии финансовых услуг более 40 лет. Теперь же этот привычный мир меняется.
Ожидается, что переход от IBOR к альтернативным ставкам (SONIA по фунтам стерлингов, SOFR по долларам, SARON по швейцарским франкам и т.д.) повлияет на глобальную финансовую систему за счет двух важных аспектов. Во-первых, ни одна альтернативная ставка не будет эквивалентна IBOR из-за структурных различий и проблем, связанных с устаревшими контрактами. Во-вторых, отказ от IBOR потребует значительных изменений как от компаний, предоставляющих финансовые услуги, так и от участников рынка.
Альтернативные ставки определены в качестве нового ориентира, поскольку устойчивы и привязаны к ликвидным базовым рынкам. Их можно применить как ориентир и на рынках необеспеченного кредитования. Ставки должны удовлетворять следующим требованиям:
- Обеспечивать надежное и точное представление процентных ставок на основных денежных рынках, не подверженных манипуляциям;
- Служить эффективным справочным материалом для финансовых контрактов и кривых дисконтирования;
- Быть ориентиром для ставок кредитования / финансирования.
Отказ от IBOR создает множество проблем, основная из которых – высокая волатильность курсов валют и ценообразования. Ожидается, что курсы валют будут менее согласованными, поэтому, влияя на операции с иностранной валютой, хеджирование может быть менее ликвидным.
Если же банки по всему миру примут разные методы и справочные ставки, то ценообразование может быть более неоднородным и менее понятным для потребителей.
С другой стороны, трансформация IBOR несет в себе новые возможности, которые могут быть использованы в качестве стимула для:
- обновления устаревших систем, оптимизации процессов;
- доработки существующих продуктов;
- пересмотра действующих контрактов и введения новых взаимовыгодных условий;
- переосмысления стратегии ценообразования;
- создания новых финансовых и структурных продуктов, соответствующих требованиям клиентов и рынка;
- разработки новых инструментов и моделей для управления рисками.
Создав правильную переходную программу и начав своевременную оценку влияния трансформации IBOR на бизнес, финансовые организации не только будут эффективно подготовлены к переходу, но и смогут извлечь дополнительную прибыль от реформы. Первопроходцы могут получить рыночное преимущество с помощью новых финансовых и казначейских продуктов, привязанных к новым ставкам и инструментам для управления рисками.
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