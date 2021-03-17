Все внимание сегодня приковано к заседанию ФРС США и последующему выступлению ее главы Джерома Пауэлла. Особых сюрпризов от американского регулятора никто не ожидает, ставка останется неизменной. Но важны будут дальнейшие слова Пауэлла.

Весь имеющийся позитив рынками уже отыгран и заложен в котировки. Поэтому если глава ФРС не подбросит дров в топку фондового паровоза, то рынки могут уйти в небольшую коррекцию "по факту" состоявшегося события и несбывшихся теплящихся в подкорке мозга позитивных ожиданий.

Пока же день обещает быть спокойным. Американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, не подает признаков жизни доллар, нефть слабо, в пределах 0,5% подрастает, находясь на хорошем для нас уровне 68,5 долларов за баррель.

Вчера Индекс Мосбиржи дошел до сопротивления 3600 пунктов, от которой начались продажи. Но к вечеру значительная их часть была выкуплена. Причем рублевый индикатор мог бы закрыться и чуть выше этой отметки, если бы не негативная динамика акций «Норильского Никеля», который обвалился на 5,2%.

Вчера компания сообщила, что восстановление работы в полном объеме на подтопленных рудниках займет 3-4 месяца. При этом ГМК недополучит 15–16% никеля, 16–17% меди и 22–23% платиноидов.

В принципе, эти выбывающие объемы уже заложены в котировки компании. Кроме того, снижение объемов производства ГМК немного поддержит мировые цены на эти позиции. Сейчас сильной поддержкой для бумаги является район 22 тыс, от которой ранее уже произошел разворот, что лишь усилило поддержку.

Таким образом, рынок получил информацию, негатив вчера был частично отыгран и уже во многом был заложен в котировки до этого. Поэтому вполне логично ждать формирования новой фазы восстановления бумаги.

Пока "голубые фишки" будут пребывать в боковике в ожидании ФРС, спрос перекинется на отставший "второй эшелон". Там наиболее привлекательно выглядят бумаги энергетиков, которые и в случае коррекции «большого рынка» могут подрасти.

Пара доллар-рубль подаёт намерение вновь вернуться выше отметки 73. Пока на утренних торгах рубль сдал доллару четверть вчера завоеванных позиций. Сейчас курс рубля поддерживает налоговый период, но после его окончания с очень большой вероятностью пара вновь уйдет в привычный для последних месяцев коридор 73-74,7. Причем при появлении какого-либо негатива или серьезного ухудшения внешнего фона приступит к тестированию верхней границы указанного диапазона.

Поэтому среднесрочно покупка доллара против рубля выглядит оправданной, но при этом нужно заложить возможность усреднения позиции в район 72,5 руб за доллар или чуть ниже.



