Ожидания нормализации денежной политики могут поддержать рубль

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть торгуется стабильно, как и промышленные металлы. Однако рынки Азии снижаются, сырьевые валюты под давлением (AUD и NZD теряют до 0,2%), индекс доллара растёт почти на 0,1% и торгуется около отметки 91,95 п. Одно из главных опасений связано с тем, что ФРС может оказаться неубедительной в контроле растущих доходностей в США. Для рубля очередные осложнения в виде доклада разведки США, который приравнивает «трёп» на страницах Facebook к целенаправленной политике РФ по влиянию на американские выборы. Соответственно, ждём от рынка небольшой просадки, а от рубля слабости, хотя доклад американской разведки мог оказаться заметно более жёстким.

Корпоративные истории позволяют российскому рынку сопротивляться внешнему негативу

По итогам торгов 16 марта индекс МосБиржи вырос на 0,15% до 3589,83 п., а РТС на 0,57% до 1552,81 п. В первой половине дня индекс МосБиржи переписал исторический максимум, поднявшись до 3602,18 п. Рост сдерживался сектором нефти и газа, который реагировал на слабость нефти. Однако его потери сократились до —0,51% к концу регулярной сессии, что позволило индексу выйти из минуса. Наиболее сильный рост показал сектор финансов (+2,14%) на фоне бурного роста TCS Group к новым историческим максимумам. Рынок продолжает рассматривать технологичную финансовую компанию в качестве идеи продолжающегося роста. TCS Group планирует придержать дивиденды в 2021 году с целью изучения возможностей в сфере поглощения. В краткосрочном плане это сыграло негативную роль для бумаги, но в долгосрочном плане должно повысить стоимость компании для акционеров. Краткосрочные факторы также давят на бумаги ГМК «Норникель», которые потеряли почти 3,9%. По прогнозу самой компании, производственные потери из-за аварий на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» составят 15% по никелю, 16% по меди и 22% по металлам платиновой группы. Бумага потеряла уже более 20% от своего исторического максимума на уровне 28224 рублей и дальнейшее снижение уже не кажется разумным. Тем более, формирование долгосрочного «медвежьего» тренда в бумаге также не кажется логичным. В глобальном плане это дефицит поставок, который компенсирует производственные потери более выгодной ценовой ситуацией. Акции «Яндекс» повышались на 2,4%, реагируя на прогресс в переговорах с производителями гаджетов о предустановке российского ПО. В частности, Apple Inc. уже согласовала свои действия с Минцифры. Бумаги «ВСМПО-Ависма» подорожали ещё на пару процентов, реагируя на оптимистичные заявления американских авиаперевозчиков. Вакцинация в мире постепенно улучшает ожидания по авиационной отрасли, а значит и по спросу на титановую продукцию для авиастроения. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 125,278 млрд рублей по сравнению с 110 млрд рублей днём ранее. Отметим, что тенденция, когда рост происходил на меньших объёмах, чем падение, в последние дни существенно подкорректировалась. Пока техническая картина в индексе МосБиржи способствует дальнейшему росту, хотя на дневном графике нарастает краткосрочная перекупленность.

Ожидания нормализации денежной политики могут поддержать рубль

Рубль упорно укреплял свои позиции в течение дня, хотя в утренние часы испытывал незначительную слабость. В целом, доходность по 10-летним казначейским обязательствам колебалась вокруг отметки 1,60%, а изменения индекса доллара были незначительными вокруг уровня 91,85 п. Некоторую слабость рублю передавала нефть. Однако стоимость барреля к вечеру находилась около 4975 рублей, что оставляет рубль крайне недооценённым. По сути, укрепления рубля ещё не было по различным факторам, которые можно характеризовать наличием внешнеполитических рисков и отсутствие большого инвестиционного интереса к российскому долговому рынку. Изменение отношения к отечественной вакцине «Спутник V» улучшает ситуацию с внешнеполитическими рисками, а вероятная нормализация денежной политики ЦБ РФ в среднесрочной перспективе может вернуть рублю реальную положительную доходность. Впрочем, рост доходностей ОФЗ в последние недели уже улучшил их инвестиционную привлекательность, что видно и на результатах недавних аукционах. В среду 17 февраля Минфин предложит инвесторам выпуски ОФЗ-ПД 26233 с погашением в июле 2035 года и ОФЗ-ПД 26236 с погашением в мае 2028 года. Размещения будут проводиться в объёме остатков, доступных к размещению в каждом выпуске. Отметим, что ведомство продолжает настаивать на размещении классических облигаций, так как текущие доходы бюджета не актуализируют более широкую и агрессивную программу заимствований. Вероятно, что укрепление рубля во вторник предвещало более высокий спрос на отечественные гособлигации. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,06% до 72,85, а евро слабел на 0,15% до 86,75.



