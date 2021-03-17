Нефтяные цены во вторник снижались третий день подряд на фоне ухудшения рыночных настроений. После того, как ранее котировки достигли $70 за баррель Brent, участники рынка начали более внимательно отслеживать динамику спроса и оценивать, насколько ситуация соответствует тем оптимистичным прогнозам, которые преобладали последние месяцы.

Большие надежды были связаны с вакцинацией от COVID-19, которая позволила бы избежать дальнейших жестких локдаунов и обеспечила бы благоприятные условия для восстановления спроса на топливо. Однако доля вакцинированного населения растет достаточно сдержанными темпами. Запрет на вакцину AstraZeneka в ряде стран Европы из-за возможных побочных эффектов склоняет аналитиков к еще большему скепсису по поводу сроков достижения критической доли вакцинирования населения, которая позволила бы снять социальные ограничения.

Reuters сообщает, что американские нефтепереработчики сокращают долгосрочные контракты на поставку с нефтетранспортными судами. Это также говорит о сдержанных прогнозах по поводу спроса у участников отрасли.

На фоне таких настроений фьючерсы Brent закрыли торги во вторник около отметки $68,4 за баррель. Восходящий тренд остается в силе, на что указывают растущие минимумы и направленные вверх трендовые индикаторы. Потенциал для роста выглядит ограниченным, но при повторном закреплении выше $70 может открыться дорога для еще одного короткого импульса в район $73,2. В дальнейшем при отсутствии позитивных драйверов вероятна коррекция в район $65–67 з баррель.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым ростом на 3 млн баррелей. Запасы бензина упали на 0,9 млн баррелей (прогноз —3 млн), запасы дистиллятов выросли на 0,9 млн баррелей (прогноз —3,4 млн).

Статистика оказала смешанный эффект, поскольку снижение запасов нефти было компенсировано более высокими, чем ожидалось, запасами нефтепродуктов. Сегодня в 17:30 МСК будут опубликованы официальные данные по запасам от Минэнерго США.



