Динамику на фондовых рынках во вторник можно охарактеризовать как умеренно негативную в ожидании результатов встречи ФРС в среду. Статистика по розничным продажам показала падение в феврале по сравнению с январем на 3%. Ожидалось падение на 0,9% с учётом экстремальных февральских морозов в США. Надо отметить, что рост в январе был пересмотрен вверх. Продажи онлайн росли 26% год-к-году, правда, падение по сравнению с январем составило 5,4%.

L Brands (LB) (B+/B2/--) улучшило прогноз по прибыли в 1кв21 на 50%, выкупит долг на $1,1 млрд и акции на на $0,5 млрд, увеличила дивиденды в 2 раза на $360 млн в год. Компания досрочно погасит долг с погашением в 2022 и 2025 гг. по колл-опциону на $285 и $500 млн.

Мы оцениваем это нейтрально, так как это было ожидаемо, поскольку компания в качестве бенефициара пандемии накопила $3,9 млрд д/с на балансе на конец 2020 года, против $9,5 млрд долга. Отметим, что долг с погашением в 2025 году является обеспеченным и выпущенным в разгар пандемии, что улучшает общую субординацию и ликвидность баланса компании. Ожидаем новые выкупы и повышения рейтингов до уровня BB даже после выделения Victoria Secret в августе 2021.

Intel запустил 11-е поколение процессора для персональных компьютеров под кодовым названием Rocket Lake-S. Процессор включает последнюю версию встроенного видеочипа Xe архитектуры, Intel UHD Graphics 750. Компания заявляет, что процессор на 19% эффективнее предыдущего поколения. При этом объявленная стоимость в $182-$539 получается дешевле анонсированного AMD.

По нашим оценкам, это умеренно позитивная новость. Акции Intel отреагировали ростом на 1,6% до $65. Потенциал до нашей обновленной целевой цены в $69 практически полностью реализовался. Intel с ноября прошлого года был одной из наших основных привлекательных идей на покупку с учётом отставания от сектора полупроводников и чрезмерного негативного отношения к компании. С начала года акции выросли на 30%. Наоборот AMD, один из основных конкурентов Intel, потерял с начала года в стоимости 10%.

Компания Eli Lilly предоставила полные данные по 2 фазе испытаний препарата donanemab для лечения болезни Альцгеймера. Ранее компания уже предоставляла промежуточные результаты, которые показали, что замедление когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера, принимавших donanemab проходило на 32% медленнее, чем у пациентов, принимавших плацебо. Однако полные результаты показали, что со временем эффективность препарата приближается к уровню aducanumab от компании Biogen, который в испытании EMERGE показал замедление в 22%. В плане побочных эффектов donanemab был более безопасным.

По нашим оценкам, новость негативна для акций компании Eli Lilly и умеренно позитивна для акций Biogen. После выдающихся предварительных результатов была высокая вероятность подачи заявки на одобрение donanemab уже на основе данных 2 фазы, однако, по нашему мнению, обновленные данные исключают такую вероятность, и компании придется проводить полноценную третью фазу. Однако результаты donanemab могут повысить вероятность одобрения aducanumab, финальное решение по которому ожидается в июне 2021г. В случае подтверждения предварительных результатов, вероятность одобрения aducanumab стремилась бы к нулю, но с учетом обновленных данных вероятность одобрения все же сохраняется (по нашим оценкам 10%).