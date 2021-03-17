Рубль может укрепиться к евро сильнее, чем к доллару
Валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, продолжают укрепление к доллару США. Рубль по отношению к доллару пробил важный уровень сопротивления 73,1 рублей, а в случае преодоления отметки 72,6 – минимального курса с августа 2020 г. – будет открыта дорога к дальнейшему укреплению российской валюты в диапазон 70,6-72 рубля за доллар.
Укрепление рубля к евро может носить даже более выраженный характер, чем к доллару. Европейская экономика уже скоро может столкнуться с новым раундом введения/продления жестких эпидемиологических мер на фоне наблюдаемого очередного всплеска заболеваемости коронавирусом и недостаточных темпов вакцинации. Это обусловит более длительное сохранение стимулирующих монетарных мер в Еврозоне и будет способствовать ослаблению единой европейской валюты.
На конец весны котировки доллара ожидаются на уровне 71-72 рубля за доллара, евро – 84-85 рубля за евро.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210317/833251247.html