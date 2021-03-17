Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,7%, несмотря на отскок нефти от недельных минимумов и неоднородную динамику на американском фондовом рынке.

Хуже рынка выглядят акции ТМК. После приобретения ЧТПЗ прогноз чистой прибыли компании без учета потенциального эффекта синергии предполагает рост приблизительно в два раза. На новостях о готовящемся слиянии акции ТМК поднялись более чем на 50%. Однако для миноритарных акционеров ТМК из-за небольшого количества ее бумаг в свободном обращении риски, связанные с политикой головного акционера, изначально были высоки. Накануне ТМК объявила о завершении покупки 86,54% группы ЧТПЗ. Далее компания намерена выставить оферту для приобретения оставшегося пакета нынешнему собственнику челябинского предприятия.

В лидерах роста акции Русагро. Инвесторы позитивно отреагировали на новость о том, что группа не планирует проведения SPO. Топ-менеджмент не исключает возможности крупных сделок по слиянию и поглощению, для которых теоретически может потребоваться дополнительная эмиссия акций. Однако в настоящее время перспектив для таких покупок руководство холдинга не видит. Кроме того, Русагро временно отказалось от корректировки официальной дивидендной политики, но у инвесторов это негативной реакции не вызывает. В последние годы компания направляет на выплаты акционерам 50% чистой прибыли по МСФО, хотя в его уставе эта доля ограничивается 25%.

Во второй половине текущей сессии мы не исключаем разворота отечественных фондовых площадок вверх на фоне ожиданий итогов заседания ФРС и сохраняющейся эластичности спроса, а также под влиянием краткосрочных технических факторов. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3520-3600 пунктов. Целевые диапазоны для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,80-73,35 и 86,25-87,55 соответственно.