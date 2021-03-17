Рынок в ожидании решения ФРС
Вчера легендарный Билл Гросс, бывший руководитель фонда PIMCO, без всяких оговорок заявил, что надо продавать казначейские облигации США и акции Game Stop.
Собственно, он этим сейчас и занимается, продавая колл опционы. Бумаги GME по нынешним ценам это откровенное безумие, поэтому шорт Гросса вполне логичен, гораздо любопытнее его шорт в госбондах США.
Дело в том, что многие игроки рынка говорят о том, что после мощного падения цен за последние два с половиной месяца рынок может скорректироваться, так как уровни цен уже справедливые.
Однако Гросс мотивирует свой шорт главным – инфляция в США выходит из-под контроля ФРС и стремится к уровню 3-4%, отсюда и вывод – продажи нужно продолжать.
Сегодня вечером ФРС США опубликует решение по монетарной политике и прогнозы по ставке и экономике, очень любопытно насколько сильно разойдется видение руководства американского ЦБ с прогнозами Б. Гросса.
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