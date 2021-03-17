В лидерах роста к середине сессии были др Ленты (+2,67%) и гдр X5 Retail Group (+1,73%). Акции ФосАгро подорожали на 0,56%. В лидерах снижения находились обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-3,69%) и Сбербанка (-2,98%).

С технической точки зрения акции ФосАгро после достижения в начале марта очередного многолетнего пика 4269 руб. перешли к стадии консолидации у средней полосы Боллинджера дневного графика (3950 руб.). RSI подтверждает нейтральные настроения по бумагам, "лонги" по которым в краткосрочном периоде актуальны при положении выше 3950 руб., а в среднесрочном – выше 3500 руб. В целом котировки выглядят достаточно устойчиво и пока не подают сигналов к более масштабной нисходящей коррекции, но все же от текущих уровней есть риски движения как минимум в район 3750 руб.