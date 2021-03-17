Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль некоторое время активно снижался. После старта основной сессии началась консолидация и попытки сократить сегодняшние потери.

В начале дня мировые площадки и нефтяные цены сдавали позиции, перейдя утром к консолидации и коррекционным попыткам. Правда, нефть незадолго до старта российской сессии стала активно повышаться, обновив вчерашний максимум, но после нашего открытия резко просела, выйдя в небольшой минус.

Доходности долгосрочных гособлигаций США находятся вблизи двенадцатимесячных вершин, отражая угрозу всплеска инфляции и повышения ставок. На этом фоне инвесторы с опасением ждут сегодняшних итогов заседания ФРС, так как регулятору нелегко будет убелить рынки в том, что, несмотря на большие фискальные и монетарные стимулы, более быстрый рост экономики, политика регулятора еще длительное время останется неизменной при возрастающих инфляционных рисках и нестабильности долгового рынка.

Дополнительное давление на рублевые активы создает усиление санкционных угроз. Вчера вечером появился отчет американской разведки о том, что российское правительство якобы вмешивалось в выборный процесс США в 2020 г. На этом фоне администрация американского президента уже на следующей неделе планирует объявить об антироссийских мерах.

Тем не менее, пока не появятся очевидные признаки того, что эти санкции будут затрагивать отдельные сектора российской экономики или крупный бизнес, данный фактор носит, скорее, умеренный эмоциональный характер. Если новые меры, как и раньше, будут направлены только против отдельных лиц и небольших компаний, это воспримется участниками нашего рынка как достаточно сильный драйвер роста рублевых активов.

Большинство развивающихся валют с начала дня находится под давлением, ускорив снижение из-за восходящего импульса доллара, произошедшего после открытия у нас основой сессии. Однако затем он резко просел, улучшив ситуацию в секторе, некоторые представители вышли в небольшой плюс.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать крайне негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается шестую сессию подряд, вновь переписав годовые минимумы.

В середине основной сессии рубль испытал сильное снижение, реагируя на новые антироссийские заявления президента США, а также ухудшение внешней ситуации. В результате рубль обновил недельный минимум.

Нефть возобновила снижение

В начале дня нефть находилась под давлением, но незадолго до старта основной российской сессии перешла к подъему, обновив вчерашний максимум. Однако после нашего открытия котировки стали быстро снижаться, приблизившись к недельным минимумам. Сейчас Brent теряет 1,2% около отметки $67,5.

Некоторое время поддержку нефтяным ценам оказывали ночные данные Американского института нефти, продемонстрировавшие неожиданное снижение запасов нефти. Однако ухудшение ситуации на мировых рынках и восходящий импульс доллара оказали давление на нефтяные котировки.

Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается рост запасов нефти на 3 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 6,4 млн барр.

Волатильность валютного рынка возросла

Американская валюта с начала дня совершает широкие разнонаправленные движения. Индекс доллара (DXY) поочередно обновляет минимумы и максимумы сессии. Сейчас DXY откатывается от новой дневной вершины, прибавляя 0,1% около отметки 91,7 п.

Сегодня повлиять на динамику всех рынков могут данные по розничным продажам в США (15:30 МСК), а также производственная статистика (16:15 МСК) и показатель деловой активности на американском рынке жилья (17:00 МСК). Более сильные показатели, особенно по розничным продажам, способны показать поддержку доллару.

Европейская валюта также демонстрирует разнонаправленную динамику, увеличивая амплитуду противоположных импульсов. Сейчас пара EUR/USD находится недалеко от дневного минимума, неся небольшие потери вблизи уровня 1,190.

Техническая картина

Несмотря на то, что вчера пара USD/RUB уходила ниже ключевой поддержки 72,6 руб., часовая свечка не была закрыта под ней, что свидетельствует о том, что этот уровень устоял. В результате доллар устремился вверх, приостановив сегодня рост на отметке 74 руб. Если она будет пройдена, откроется дорога в область сопротивления 74,84–75,08.