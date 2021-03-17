К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 2,12% до 3513,66 п., а РТС корректировался на 3,4% до 1500,00 п. Перед оглашением итогов заседания ФРС рынки вновь испытывают прежние страхи. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила до 1,66%. Опасения связаны с тем, что ФРС может воздержаться от выражения какой-либо обеспокоенности по поводу роста доходностей и продолжит придерживаться мантры относительно низкой инфляции в длительной перспективе.

Локальными факторами для российского рынка выступает нефть, которая уже торгуется вблизи $67,5 за баррель Brent и риски, связанные с публикацией очередного доклада разведки США по вмешательству РФ в выборы 2020 года. Разрез рынка по секторам отражает сложившиеся риски. Сектор нефти и газа теряет 1,8%, металлы и добыча в минусе на 1,3%, а финансы на 1,2%. Растёт потребительский сектор на 1,7%, где инфляция способна повысить выручку розничных сетей.

Впрочем, лидерами в секторе потребления являются "Белуга" (+16%) и "Русская Аквакультура" (+8%). X5 Retail Group и "Магнит" прибавляли менее 1,0% и 0,5% соответственно. В акциях ГМК "Норникель" просадка на 1,7%. Бумага потеряла уже более 20% от своего максимума и может реализовать сценарий краткосрочного "медвежьего" тренда.

Производитель алюминия "РУСАЛ" отчитался за 2020 год. Чистая прибыль упала за год на 20,9% до $759 млн, а скорректированная составила $60 млн против убытка годом ранее в размере $270 млн. Нормализованная чистая прибыль уменьшилась на 22,2% до $990 млн. Выручка упала на 11,8% до $8,566 млрд. Долг компании сократился на 14% до $5,563 млрд. Компания отмечает, что глобальный спрос на алюминий в 2020 году упал на 1,7% до 63,9 млн тонн с ростом объёмов производства на 2,3% до 65,3 млн тонн.

Лидерами в составе индекса МосБиржи были X5 Retail Group, "Юнипро", "ФосАгро", Mail.ru Group и "ПИК". Слабее всех оказались "Сургутнефтегаз", ГМК "Норникель", "Алроса", "Роснефть" и "Интер РАО".