Apple Inc. (AAPL) сообщила, что потратила в 2020 году $2,8 млрд, привлеченных в рамках экоинициативы "Зеленые облигации", профинансировав в прошлом году 17 проектов. Построенные в рамках проектов мощности будут генерировать 1,2 гигаватт возобновляемой энергии.

Ещё в 2016 году Apple начала выпускать "зеленые облигации". Средства, полученные при размещении, направляются на различные экологические проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), низкоуглеродным транспортом и др. С 2016 года компания разместила три выпуска зеленых облигаций на общую сумму $4,7 млрд.

Проекты позволят избежать в среднем 921 тыс. метрических тонн выбросов углерода в год, что, равносильно снижению количества автомобилей на дорогах на 200 тыс. шт.

Считаем, что для Apple — это в большей степени имиджевый проект. Стоимость электроэнергии, получаемой при традиционной генерации в США ниже, чем от ВИЭ. В перспективе ситуация может измениться, и Apple будет полностью соответствовать требованиям времени.

Среди проектов компании в 2020 году выделяется строительство двух береговых ветряных турбин в Дании, которые являются крупнейшими в стране. Другим проектом было строительство солнечной электростанции мощностью 270 мегаватт рядом центром обработки данных Apple в штате Невада. Также заключено соглашение о покупке 112 мегаватт электроэнергии с ветряной электростанцией недалеко от Чикаго. Совместно с другими компаниями проинвестирован проект развития солнечной энергетики мощностью 165 мегаватт в штате Вирджиния.

Для нас очевидно, что компания делает всё, что в её силах, чтобы бороться с последствиями изменения климата. Подобные вложения благоприятно сказываются на образе компании, позиционирующей себя высокотехнологичной и уделяющей внимание энергоэффективным и другим экологическим проектам. В то же время непосредственное влияние на финансовые показатели Apple незначительно. В среднесрочной перспективе целью котировок станет достижение $136/акцию.